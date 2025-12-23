南投縣信義鄉踏雪尋梅27日開鑼 品茶賞梅花吃梅子料理

南投縣信義鄉「踏雪尋梅」暨冬季玉山烏龍茶評鑑活動12月27日在信義鄉農會梅子夢工廠舉行開鑼儀式。（圖：張文祿攝）

冬季台灣指標性的賞梅盛事將在梅之鄉、南投縣信義鄉開鑼！信義鄉「踏雪尋梅」暨冬季玉山烏龍茶評鑑活動12月27日將在信義鄉農會梅子夢工廠舉行開鑼儀式，活動以信義鄉高海拔栽種的高麗菜為主要原料，搭配由梅子夢工廠自行研發的吱吱醬（梅子酸辣醬），推出「梅子泡菜DIY」體驗活動，還有1月3日星期六「過五關・吃梅醬」主題日活動，信義鄉農會總幹事黃志騰歡迎大家到信義鄉賞梅花、吃梅子料理。

出席記者會的南投縣觀光處處長陳志賢表示，踏雪尋梅已經成為信義鄉最經典的賞梅活動，也是南投花卉嘉年華系列的重頭戲，今年活動再創新，更豐富多元，還有好康跟優惠，邀請全國民眾到南投信義鄉賞梅、東埔泡溫泉。另外，還有耶誕雙主場，包括信義鄉羅娜耶誕活動、以及草屯耶誕煙火嘉年華，二十四號及二十七日、二十八日都有精彩活動。陳志賢處長也介紹接下來的南投活動，包括清境跨年，以及信義鄉櫻花季，另外，南投燈會將在二月十四日情人節到三月八號在南投會展中心舉行。另外，還將推出一個新的亮點、九九峰氦氣球樂園也將配合南投燈會加強行銷，這是亞洲第三個，全台第一座，歡迎大家體驗。

信義鄉農會總幹事黃志騰說，踏雪尋梅十二月二十七日開鑼，今年以「梅開三弄」為活動主題，除了有梅子泡菜DIY 體驗活動，當日另有兩項親子手作體驗「爆梅花」（以梅樹枝黏貼爆米花）以及「耶誕梅夢島」（木板拼貼特色公仔以及聖誕素材材料），三場次共計60個名額，可免費參加。開鑼日活動當日同時邀請信義鄉農會家政廚房展現好手藝，製作多道梅子特色料理，並且免費提供2,000 張園遊券供遊客進行領取兌換。開鑼日活動當日開放250份現場報名體驗；另即日起受理電話預約報名，預約報名費用 200 元，除可參與梅子泡菜DIY 體驗活動，並可抵用梅子夢工廠門市等值100元商品，並加贈每人價值100 元美食兌換券乙張及價值50元梅精酵素霜淇淋乙支，限量200個名額，額滿為止。

此外，還有1月3日星期六在信義鄉農會梅子夢工廠園區內舉行「過五關・吃梅醬」主題日活動。活動設計五項闖關遊戲，憑當日梅子夢工場消費滿額發票，即可兌換遊戲券（每滿 199 元可兌換一張，以此類推），參加者皆能獲贈信義鄉農會梅子夢工廠出品的豐厚獎項，連過五關者，可另外參加彈珠台遊戲一次，將超值好禮帶回家！主題日活動當日首次與胖卡餐車業者合作，推出限量「吱吱醬辣雞堡」以及「梅香醬雞蛋燒」，歡迎民眾品嚐在地的好滋味。

至於梅花花況，黃志騰總幹事說，最主要是水分跟溫度，梅子夢工廠園區內已經有小部分開花，有的有花苞，氣象預報耶誕以後東北季風增強，希望氣溫降低，但下雨千萬不要太大，花瓣才不會被打落。活動相關資訊請上信義鄉農會官網及Facebook（信義鄉梅子夢工廠）查詢。（張文祿報導）