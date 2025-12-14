南投縣全國中正盃劍道錦標賽 打造全民運動城市、展現武道競技能量

第四十九屆全國中正盃劍道錦標賽，頂尖劍道選手交鋒。(圖：南投縣府提供)

▲第四十九屆全國中正盃劍道錦標賽，頂尖劍道選手交鋒。(圖：南投縣府提供)

由南投縣政府及南投縣議會指導，中華民國劍道協會與南投縣體育會共同主辦的「一一四年度第四十九屆全國中正盃劍道錦標賽」，於十二月十三日至十四日在國立南投高中登場。賽事集結全國各地頂尖劍道選手，是全國武道界年度指標賽事之一，也彰顯南投縣積極推動全民運動與競技運動發展的成果。

教育處長王淑玲表示，代表許淑華縣長歡迎來自全國各地的劍道好手蒞臨南投。縣府近年持續推動「運動南投」政策，不僅強化全民運動環境，也同步培育競技運動人才。透過大型全國賽事的引入與辦理，能讓南投的在地選手與全國強手交鋒，提升競技水準，同時展現南投作為全國運動舞台的重要能量。

廣告 廣告

王淑玲表示，劍道是高度講究技術、節奏與反應的競技運動，國內推展具相當基礎。中正盃選擇在南投舉行，代表本縣在場館條件、賽事承辦能力與運動推展成效上都獲得肯定。縣府將持續與體育會及各運動團體合作，透過辦理更多全國性賽事、培育更多具競爭力的選手，強化「運動南投」品牌形象。

本次賽事在中華民國劍道協會理事長鄭朝俊、南投縣體育會理事長羅俞欣及劍道委員會主任委員劉政詩大力推動下辦理，立委游顥服務處主任袁國盛、馬文君祕書黃炫瑞等貴賓出席開幕式。本賽事涵蓋國小、國中、高中職及社會組等多個組別，競賽項目包括個人賽與團體賽。比賽期間，選手將以精準的攻防、敏捷的身法、扎實的基本動作展現「氣、劍、體」合一的劍道競技魅力。除了正式競賽，開幕式亦規劃示範演武及團隊整齊入場等活動，讓觀眾更全面感受劍道的武道精神與運動美學。

縣府教育處表示，承辦全國中正盃，不僅促進本縣劍道運動基礎的扎根，也有助於推動學校武道社團及在地運動社群的成長。此外，賽事期間全國各地隊職員與家長匯聚南投，也將帶動周邊觀光與消費，形成「運動＋觀光」的雙重效益，為地方創造更多城市曝光與發展契機。