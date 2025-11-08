南投縣全縣運動會開幕 逾萬人參賽
（中央社記者鄭維真南投8日電）南投縣第73屆全縣運動會有1萬3557名選手及隊職員參加，今天正式展開，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚114年全國運動會中為南投爭光的選手與教練。
全縣運動會8日至11日舉行，今天在南投縣立體育場開幕，由平和國小太鼓表演及大會舞揭開序幕，隨後運動員、會旗及聖火進場，象徵體育薪火相傳。
王瑞德表示，這屆運動會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，展現南投山水風光與人文底蘊，以及縣府致力推動健康、活力與幸福生活的願景，今年共1萬3557名選手及隊職員參加，涵蓋36個競賽項目，場地遍布全縣28處，動員超過1600名裁判、工作人員及志工。
王瑞德說，縣府持續推動基層體育發展，完善體育獎助學金制度，並規劃興建南投市、草屯鎮及埔里鎮樂活運動館，優化學校運動設施，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國與國際舞台發光發熱。
南投縣教育處表示，全國運動會南投代表隊表現傑出，勇奪12金、7銀、12銅，為縣爭取最高榮譽，縣府特別在縣運會中表揚優秀選手與教練。（編輯：黃世雅）1141108
其他人也在看
南投縣第73屆縣運隆重登場 展現健康活力宜居南投
南投縣第73屆全縣運動會8日上午在縣立體育場隆重開幕，4天賽程計有13,557名選手與隊職員參賽，包括36個競賽項目，場地遍布全縣28處，並動員超過1,600名裁判、工作人員與志工參與，展現南投運動實力與活力。開幕式特別表揚114年全國運動會中為南投爭光的優秀選手與教練，南投代表隊在本屆全運會勇奪12金、7銀、12銅，於非六都縣市中名列第3，展現南投體育的堅強實力與不懈精神，讓「南投之光」在全國舞台上閃耀發光。大會由平和國小太鼓表演與3名小朋友帶領300名舞者帶來氣勢磅礡的排舞揭幕，象徵縣民團結向前、充滿朝氣的精神。副縣長王瑞德校閱各鄉鎮市運動員由首長或祕書領軍與縣府團隊、會旗進場，進行運動員蔡貴萍宣誓與白子韋、洪藝容優秀選手點燃聖火綻放五彩繽紛光芒，體現體育薪火相傳的意義。王副縣長表示，縣運會有如像花蓮豐年祭般，大家忙碌一年後齊聚分享豐碩的成果，感謝教練與工作人員的協助，此次參與團隊有一般參與、公務人員、教育人員、適性運動員等，4天活動中將選出縣代表隊，參加全國及國際賽事，更要鼓勵全民運動的精神。王副縣長也強調許縣長重視學校與民間運動設施改善，大幅提升獎金，在軟硬體及各方面補助改善，台灣好新聞 ・ 12 小時前
永靖鄉農會舉辦「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為行銷在地農特產品，發揚地方特色，永靖鄉農會今(8)日上午舉辦「幸福蔬果互傳媒 ・ 12 小時前
印尼雅加達清真寺爆炸案嫌犯曝！17歲少年手術中 目擊者談當下狀況
英國天空新聞報導，印尼雅加達北區喀拉巴加丁的一座清真寺7日發生爆炸，造成55人受輕重傷病被送醫治療。一名17歲少年已被確...聯合新聞網 ・ 19 小時前
大樹區公所寫生 鼓勵學童描繪熟悉的大樹風貌
為推廣地方文化教育，深化民眾對大樹區歷史人文與自然環境的認識，高雄市大樹區公所今(八)日於舊鐵橋濕地教育園區舉辦「愛上大樹舊鐵橋系列活動暨珍惜水資源宣導-寫生活動」，該活動聚焦於在地特色推廣與學童藝術教育的結合，吸引多所幼兒園及國民小學學生熱情參與，現場湧入逾三千人次，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、柯志恩服務團隊、市議員黃飛鳳、邱俊憲、張勝富，江瑞鴻服務團隊、吳利成服務團隊、區長楊明融暨各里里長也親臨現場參與活動，場面熱絡十分熱鬧。(見圖)主辦單位今(八)日說明，這次寫生活動以「大樹區之風景」為主軸，鼓勵學童透過觀察與創作，描繪自己所熟悉的大樹風貌；活動地點選在歷史悠久的舊鐵橋濕地教育園區，園區內擁有超過一百公頃濕地資源，融合歷史建築與自然生態，具有高度文化價值，更是活動焦 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
人跑了！通緝犯「持刀劫車」闖燈逃8.6KM 駕駛急衝下車
驚險！花蓮游姓嫌犯拒檢衝撞警車後持刀攔車劫車逃逸，車速飆破時速120公里，沿路闖紅燈，最終將車棄置豐田火車站附近逃逸。幸好被害車輛裝有追蹤器，警方迅速鎖定車輛位置，但嫌犯仍在逃。游嫌有竊盜、毒品前科，9月被通緝判刑11月，因擔心入獄才拒捕攻擊警察。TVBS新聞網 ・ 1 天前
訪友飲酒起口角！ 男遭水果刀刺穿下腹血流不止急送醫
訪友飲酒起口角！ 男遭水果刀刺穿下腹血流不止急送醫EBC東森新聞 ・ 7 小時前
南韓「425計畫」軍事偵察衛星 全數升空
記者潘紀加／綜合報導 南韓《前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓第5枚軍事偵察衛星於當地時間2日下午2時9分（臺灣時間同日下午1時9分），青年日報 ・ 1 天前
南投縣運會開幕 強棒盡出力創佳績
記者張益銘／南投報導 南投縣第73屆全縣運動會11月8日至11日舉行，今（8）日上午在縣立體育場隆重開幕，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚114年全國運動青年日報 ・ 1 天前
有機生活日中興大學登場 90個攤位展售多項農產品
（中央社記者趙麗妍台中8日電）農業部農糧署今天輔導國立中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，以「水果小鎮出任務．拾起有機回憶」為主題，設有90個攤位展售多樣有機農產品，讓民眾體驗有機農業的多元樣貌與魅力。中央社 ・ 11 小時前
日本陸軍台南偕行社走過百年 委外開幕重進生活
（中央社記者張榮祥台南8日電）歷史建築日本陸軍台南偕行社修復完工後，經過1年委外經營評選，由弎畫廊（San Gallery）取得營運權，今天開幕，也讓這座逾百年歷史空間重新走進市民和旅人的生活。中央社 ・ 10 小時前
林隆璇帥兒打球出事！「開刀消失一個禮拜」不敢見家人
林隆璇的兒子林亭翰日前在IG分享頭部受傷，經過開刀後已經恢復許多。林亭翰說：「因打籃球時與人頭撞頭而受傷，導致頭部腫脹得非常大。自己還開車回家，但傷勢越腫越大，於是趕緊去急診處理，他嘗試了兩周的冷熱敷等處理方式，但最終因為有血塊凝固，仍必須進行開刀手術拿出血塊。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
粉絲要生氣了！劉和然參選啟動「仿許光漢穿搭」卻被罵翻
政治中心／徐詩詠報導距離2026年地方選舉僅剩下1年時間，各陣營部分縣市已展開初選、徵召流程。在新北市方面，先前屢傳有意代表國民黨參選新北的新北市副市長劉和然，日前終於有所動作，在臉書上曬出形象影片與照片。其中一套更直接模仿男星許光漢的穿搭，讓不少網友感到不以為然，批評劉哪來的自信。民視 ・ 18 小時前
中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品
（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品。中央社 ・ 11 小時前
補充保費爭議 石崇良：改革要持續、會取得最大共識
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）健保補充保費擬改革惹議，目前暫緩規劃。衛福部長石崇良今天說，超高齡化、超少子女化、人口超銳減等情況衝擊健保財務，改革還是要持續進行，會取得最大共識才推動下一步。中央社 ・ 15 小時前
中職》兄弟大物許庭綸備戰冬盟 透露旅日同窗已下戰帖
中信兄弟去年選秀會首輪選進外野手許庭綸，去年底安排他先後赴沖繩冬盟、美國訓練中心磨練，今天則安排他留在台灣參與冬季聯盟。許庭綸和中信兄弟隊友們都隸屬台灣山林隊，而日職聯隊當中，效力讀賣巨人的19歲左投黃錦豪，和許庭綸是高中同屆同學。許庭綸透露，黃錦豪在確定來台打冬盟之後，已經傳訊息給他。自由時報 ・ 13 小時前
合法掩非法 萬華警佈天羅網 破地下室賭場
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局日前接獲線報指出，轄內一處洗車場出入人員複雜，疑似經營賭場，以合法掩 […]民眾日報 ・ 11 小時前
船主合資請吊車 23艘遊艇吊掛上岸躲颱風｜#鏡新聞
颱風就要來了，基隆碧砂漁港許多遊艇業者今天（11/8）早上，超前部屬防颱，船主們合資請吊車把遊艇吊到岸上停放。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
粉絲不捨于朦朧善良卻慘死！通靈師曝前世因果喊：致命劫
娛樂中心／綜合報導中國男星于朦朧9月11日傳出墜樓身亡，不過由於身上被換上乾淨衣物，加上腹部有繃帶纏繞情況，讓粉絲認為死因並不單純。後續更傳出于朦朧生前曾參加一場多人聚會，遭到潛規則、凌虐後「被墜樓」。究竟于朦朧的死因為何，外界眾說紛紜。如今有網友不捨表示，為何善良、乾淨的于朦朧會遇上悲劇。近日有通靈師透露其前世關聯，引發大量關注。民視 ・ 10 小時前
新光三越新櫃位！總裁牛肉麵必吃得獎套餐，耗時8小時熬煮的濃厚湯頭，搭配入口即化的厚切牛肉太銷魂
自從台中新光三越重新開幕後，每次到用餐時間總是人潮洶湧。這次來12樓的美食區，品嚐一下新開的『總裁牛肉麵』，感受一下曾贏得台北牛肉麵節，十大優選廠商之一的食物。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 10 小時前
「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬
即時中心／廖予瑄報導有百年歷史的台中「犁記餅店」，今（8）日上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷。對此，台中市政府勞工局也對「犁記」開罰3萬元以上罰鍰，並啟動職災個管服務。民視 ・ 11 小時前