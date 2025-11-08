南投縣全縣運動會開幕 逾萬人參賽

（中央社記者鄭維真南投8日電）南投縣第73屆全縣運動會有1萬3557名選手及隊職員參加，今天正式展開，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚114年全國運動會中為南投爭光的選手與教練。

全縣運動會8日至11日舉行，今天在南投縣立體育場開幕，由平和國小太鼓表演及大會舞揭開序幕，隨後運動員、會旗及聖火進場，象徵體育薪火相傳。

王瑞德表示，這屆運動會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，展現南投山水風光與人文底蘊，以及縣府致力推動健康、活力與幸福生活的願景，今年共1萬3557名選手及隊職員參加，涵蓋36個競賽項目，場地遍布全縣28處，動員超過1600名裁判、工作人員及志工。

廣告 廣告

王瑞德說，縣府持續推動基層體育發展，完善體育獎助學金制度，並規劃興建南投市、草屯鎮及埔里鎮樂活運動館，優化學校運動設施，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國與國際舞台發光發熱。

南投縣教育處表示，全國運動會南投代表隊表現傑出，勇奪12金、7銀、12銅，為縣爭取最高榮譽，縣府特別在縣運會中表揚優秀選手與教練。（編輯：黃世雅）1141108