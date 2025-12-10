南投縣出院準備銜接長照服務計畫持續落實 使用率效率均超標

【記者 謝雅情／南投 報導】為強化符合長照2.0資格民眾就醫出院後返家的照護品質，南投縣政府積極推動「出院準備銜接長照服務計畫」，使用率連續3年遠高於全國目標，113年更達87.6%，近9成住院民眾能即時銜接長照服務，銜接等待天數更遠低於7天的全國目標，已壓縮到2.8日，讓長輩返家後等待支援的時間明顯減少。

家住南投市的張奶奶因跌倒手術，出院前三天就完成評估並核定需要助行器。出院當天，不僅有長照交通車送她返家，居家服務員也同步到位。她的女兒感動地說：「原本最擔心媽媽返家沒人照顧，沒想到一切都幫我們準備好了。」

廣告 廣告

縣府衛生局指出，根據南投縣參與出院準備銜接長照服務計畫的醫院回報數據顯示，南投縣銜接長照服務使用率在111年至112年度皆維持在86%以上，在113年度更達87.6%，遠高於全國目標75%；換句話說，幾乎每10位出院民眾，就將近有9位能即時銜接長照服務。且銜接長照服務平均等待日數壓縮至不到3天，111年度平均需3.28個工作日才能啟動服務，如今穩定縮短至約 2.8日，大幅超越全國目標「小於7日」，讓長輩返家後等待支援的時間明顯減少。

衛生局強調，這些績效不只是統計數據，在數據的背後是一個個家庭的安心與笑容。隨著長照3.0新政策推進，未來115年衛生福利部規劃透過「包裹式獎勵金」鼓勵醫院提前完成評估與媒合，並推動「-1天」作業模式，縮短服務輸送流程以實現「零等待、無縫接軌」的照顧新模式，確保長者出院後立即銜接長照服務。

住院民眾凡符合長照2.0資格(65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、身心障礙者)，預期出院後有長照服務需求者，可於出院前3天向醫院出院準備小組提出申請，先由出院準備評估人員進行長照失能等級評估，後續由居住地照顧管理專員、社區整合型服務中心(A單位)個案管理員協助完成資源連結，縮短出院後等待長照服務媒合時間，讓民眾返家後獲得最及時、最合適的照顧。

住院民眾有長照服務問題可洽詢醫院出院準備團隊或電洽全國長照專線：1966，即可轉接至各縣市照管中心，亦可電洽南投縣政府長期照顧管理中心專線049-2209595；另可多加利用南投縣政府網路E櫃檯https://eservice.nantou.gov.tw/ 搜尋【長期照顧服務個案申請】。（照片記者謝雅情翻攝）