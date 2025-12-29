南投縣力推永續旅遊開展國際行銷 韓港越20站投放行銷影片提升知名度

【記者 謝雅情／南投 報導】為深化國際觀光市場布局、推動永續旅遊，南投縣政府觀光處自12月24日起為期一個月，於韓國首爾明洞、香港地鐵中環、銅鑼灣、金鐘、尖沙咀、旺角及越南胡志明市地鐵等20個站，展開國際觀光行銷，向海外旅客傳遞南投兼具自然、生態與永續理念的旅遊形象，爭取更多國際旅客認識並走訪南投。

縣府觀光處指出，本次行銷以「南投永續旅遊」為核心，拍攝精彩影音，透過國際交通樞紐與觀光熱點進行高曝光宣傳，將南投七大觀光軸線的山林景觀、低碳旅遊及在地文化故事帶到韓國、香港與越南等重要市場，展現南投作為台灣永續旅遊典範的獨特魅力。

為持續推動永續轉型，縣府今年增加規劃多條淨零與低碳旅遊路線。除了涵蓋南投七大觀光軸線經典景點，如日月潭、溪頭、杉林溪、清境星空，也深入地方，推出多元低碳遊程，包括草鞋墩走讀、中興新村協力車探訪省府、松柏嶺碉堡手作體驗、鹿谷山食體驗、南投市場與戲院文化之旅，還有結合自然生態與身心靈的龍鳳瀑布頌缽之旅。

今年於桃園機場論壇的熱門國際貴賓禮，躍上國際舞臺的南投之光中寮構樹工藝也是向遊客主打的體驗標的，要讓旅客在減少碳足跡的同時，感受南投山林水域的療癒氛圍。

這些低碳遊程強調步行、騎乘、手作體驗及在地消費，鼓勵旅客放慢腳步、深度體驗，實踐「旅遊即生活、低碳即日常」的永續理念，豐富南投七大淨零遊程的內涵，更多遊程歡迎至南投旅遊網永續專區查詢https://reurl.cc/yKoWMl。

觀光處指出，此波遍及重要交通節點的海外行銷，抓緊耶誕至跨年最精華檔期，準確投放目標市場人潮最密集地段，除了原有目標市場旅客之外，這些地點本身就是自帶人氣的國際旅客聚集點，用最縝密的投放，創造最高效益，保守估計投放期間計可觸及3,474萬人次。南投縣政府誠摯邀請國內外旅客走訪南投，親身體驗兼具低碳、永續、自然與文化的綠色旅遊魅力。更多旅遊資訊可上南投旅遊網https://travel.nantou.gov.tw/查詢。（照片記者 謝雅情翻攝）