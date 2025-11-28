南投縣勇奪「縣市卓越獎」等四獎項 實現全齡宜居目標

【記者 謝雅情／南投 報導】衛生福利部國民健康署11月28日於公務人力發展學院福華國際文教會館卓越堂舉辦「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎頒獎典禮」，南投縣以《翻轉老化 樂齡宜居南投》勇奪全國唯一「縣市組–卓越獎」，取得最高的榮譽，由共同投稿單位首長、衛生局長陳南松及計畫處長邱紹偉出席代表領獎。

副縣長王瑞德表示，此次榮獲卓越獎，充分肯定南投縣面對超高齡社會所展開的跨域整合與創新。縣府從交通、醫療、科技到社會福利縱向串聯、橫向合作，積極整合交通、醫療、科技、社福、社區及民間資源推動「翻轉老化」策略，打造守護全人全齡健康的社會環境。

廣告 廣告

臺灣健康城市暨高齡友善城市獎-獲獎新聞稿圖卡 – 2

除卓越獎外，南投縣在健康城市及高齡友善城市領域亦同步展現亮眼實力，榮獲多項獎項肯定。其中，南投縣政府計畫處、農業處及建設處以《智慧科技領航助農民 點亮環境永續宜居南投》獲頒「韌性與創新獎」，展現運用科技推動農業永續的亮眼成果；包括全國首座 MEGA 級生質氣化發電廠落地南投，成功將農業剩餘物轉化為綠電；導入農產碳足跡管理，使日月潭紅茶邁向全國首個取得碳足跡標章的茶葉品牌；運用智慧灌溉系統、自走式噴藥車等設備減輕高齡農民負擔，兼顧環境永續與農業轉型。

另一方面，觀光處以《擁抱健康，展望星空–打造友善親近的暗空公園》榮獲「綠色城市獎」，成功推動合歡山暗空公園達到國際暗天協會（IDA）銀級標準，改善 98% 以上燈具，維護生態環境；帶動茭白筍產業導入 LED 節能燈具，節省 80% 用電量，並培育近 500 位在地星空導覽人才、成立 100 家星空友善店家，共同守護合歡山星空文化，促成永續觀光新模式。

此外，文化局以《文化志工共創高齡幸福》獲得「高齡友善城市類–活躍獎佳作」。強調高齡者參與文化場域的重要性，志工團隊中65歲以上長者佔近半數。他們以生命經驗與本土文化知識，參與武德殿、竹藝博物館等導覽與推廣，讓文化資產更富溫度與故事性。該局亦運用QR Code導覽工具、分段式手冊及師徒制協作，協助長者克服記憶與體能限制，打造跨世代共融的文化環境。

縣長許淑華表示，「本次榮獲全國唯一的『縣市卓越獎』及各獎項，是縣府團隊與所有縣民共同努力的成果。從環境永續、智慧農業、文化傳承到高齡照護，以「領投發展、全齡宜居、創新永續」施政主軸為核心，打造更具韌性、更有活力的宜居城市。（照片記者謝雅情翻攝）