南投縣務會議觀光配套成焦點 許淑華籲中央執行財劃法：回歸正途

許淑華主持縣政會議後受訪，呼籲中央回歸正途執行立法院通過的財劃法。（劉慧茹攝）

南投縣政府舉行2026年首次的縣務會議。（劉慧茹攝）

南投縣政府5日舉行2026年首次縣務會議，縣長許淑華除了指示團隊為2月14日南投燈會、2月5日九九峰氦氣球樂園啟用，以及集集通車等觀光計畫做好完善配套、加強聯合宣傳外，也因中央總預算卡關，再次呼籲中央盡速處理財政收支劃分法相關爭議，否則百姓恐感受不到中央政府究竟有哪些福國利民的政策。

去年燈會為南投縣帶來約500萬人潮，周邊觀光效益超過20億元。眼看農曆年節假期即將到來，許淑華相當重視縣內重要觀光計畫，期待透過系列配套規畫，讓民眾將南投視為旅遊選項之一。

然而新的一年展開，仍有多項地方政策待推動，中央總預算尚未通過，加上財劃法相關爭議，是否影響後續施政也備受關注。許淑華坦言，地方政府每年都會預估各局處向中央申請的補助經費規模，並依計畫內容編列自籌款，但目前行政院對新版財劃法的執行態度不明，已影響地方政府整體施政規畫。

許淑華表示，因統籌分配款增加，部分計畫將提高地方配合款比例，造成地方政府財政壓力，且配合款額度、比例至今未明，地方在編列預算時面臨高度不確定性，「甚至會不會獲得補助、一般性補助會被刪減多少，目前都還不清楚。」

她認為，地方政府仍會依既定方向推動政策，但部分計畫無法確定是否向中央申請、申請金額及自籌比例，勢必影響執行節奏。她也呼籲，新的一年開始，希望行政院能依立法院通過的法案精神，儘速提出明確執行方式，並與立法院充分溝通，否則中央總預算遲未定案，不只地方政府受影響，全國民眾也難以感受到中央政府的施政成果與補助效益。

許淑華強調，「若民眾感受不到中央政府到底有哪些福國利民的補助政策，反而對中央政府施政不利，期盼中央回歸正途，若有需要與地方溝通、相互配合之處，地方都很樂意。」

