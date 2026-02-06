南投縣各界春節敬軍 縣府秘書長率團向國軍致敬致謝

南投縣各界春節敬軍，縣府秘書長李良珠率團向國軍致敬致謝並致贈春節加菜金。(圖：南投縣府提供)

農曆春節將至，南投縣政府結合地方各界五日組成「南投縣各界一一五年慶祝春節敬軍團」，由縣府秘書長李良珠率領前往集集兵整中心辦理春節敬軍勞軍活動，慰問國軍官兵長年整軍備戰、守護家園的辛勞，並致贈春節加菜金與慰問心意，傳遞南投縣民最真摯的感謝與祝福。

本次敬軍團結合地方各界與企業夥伴同行，包括游顥委員辦公室集集主任李銘龍、南投縣進出口公會林仁卿理事長、成美百貨行陳秋雲董事長等，展現軍民同心、社會各界共同支持國軍的力量。另各鄉鎮市公所亦派員共襄盛舉，共同表達對國軍官兵的敬意與關懷。

兵整中心主任張菘輔少將及政戰主任徐輝明上校也帶領部隊弟兄近五十人與敬軍團一同交流互動，深化軍民情誼，共同迎接新春佳節。

縣府秘書長李良珠致詞時表示，今日到場深刻感受到官兵精神抖擻、團結凝聚，並肯定兵整中心在張菘輔少將帶領下展現堅實士氣，令人敬佩。李秘書長也以親身經歷分享，回憶民國八十八年九二一地震期間，當時任職南投機關單位，辦公處所受損、重要資料受困，所幸國軍官兵第一時間投入救災，甚至在餘震風險下仍徒手協助搶救，成為當時最安定、最可靠的力量；多年來始終心懷感念，也盼能透過敬軍活動傳達這份感謝，並期待未來有機會再與當年投入救災的官兵相見致意。

李秘書長指出，南投縣地形山多且地勢陡峭，遇地震、颱風及豪大雨易發生災害，國軍官兵總在第一時間趕赴現場，協助地方搶救生命財產，國軍是國家安全、社會安定的重要基石，也是縣民最堅實的依靠。縣府藉由春節敬軍活動，向官兵弟兄姊妹表達最誠摯的敬意，並提前祝賀新春愉快、闔家平安、萬事順心。

縣府表示，敬軍不僅是年節慰問，更是深化軍民合作與凝聚全民國防共識的重要行動。未來將持續與縣境駐軍單位保持良好合作，結合地方資源與民間力量，攜手守護縣民安全與地方安定，共同打造更安全、更有韌性的南投。

最後，李秘書長祝福所有官兵弟兄姊妹執勤平安、訓練順利、任務圓滿，並感謝地方企業與各界代表熱心拋磚引玉、持續以行動支持國軍，讓溫暖與支持在春節前夕傳遞到每一位官兵心中。