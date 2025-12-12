南投縣向中央提11項交通預算 許淑華：交通便利是縣民最大期待 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

南投縣多山、幅員遼闊，加上缺乏台鐵主線、高鐵、公路運輸也不發達，交通不便問題令民眾詬病，南投縣長許淑華今（12）日表示，昨天在立法院交通委員會的南投座談會中，縣府向中央提出11項重要交通建設需求，包含道路改善、公共運輸與觀光旅運系統，都是直接影響民眾生活與地方發展的案件，每項建設都是南投的重要項目，縣府會持續籌措經費、爭取資源，把必須做的事情做好。

「交通是發展的重要基礎。」許淑華說，南投幅員遼闊，交通便利更是縣民的最大期待，因明年的財劃法分配仍未確定，交通部的相關預算比例和道路生活圈計畫的補助都還在調整中，不管中央能夠補助多少，縣府回應民眾的需求，一定會努力來做，盡量籌措經費補足。

許淑華說明，在公共運輸部分，針對南下（高雄、台南）客運交通，中央已核定補助200萬規劃費用，並允諾支持縣府未來南下的客運養量計劃。此外，「草屯－南投－高鐵彰化站－台鐵田中站（經台76線）」客運路線，將於明年1月通車，提供鄉親南下轉乘高鐵的新路線。智慧候車亭明年陸續建置，照顧民眾候車細節品質。

在道路改善部分，交通部同意先撥款1.5億進行邊坡改善，台16線人和段拓寬經費將納入省道改善計劃，總計約25億元，改善水里、信義往來道路安全；投55線與縣道158甲線的拓寬、鳥嘴潭聯外道路等需求，也在會中詳細討論。

立委游顥指出，台16線拓寬討論多年，此次交通部正式將25億元主體工程納入省道改善計畫，並核定1.5億元進行邊坡改善，對水里、信義兩地交通安全具有重大意義。

游顥強調，在交通部預算有限、全國僅約1000億元可分配的情況下，本次將26.5億元優先投入南投，對地方建設而言十分不易，感謝交通部長實地會勘並當場拍板，及所有協助的單位。

「一定會做，也一定會動工。」交通部長陳世凱表示，台16線拓寬需求明確將分三段推動，人和村聯絡道路未來一定會規劃可通行的道路，以保障當地交通需求。

另針對該路段鄰近一帶的邊坡安全問題，陳世凱也宣布將投入1.5億元進行改善工程，預計在明年汛期前完成，以降低極端氣候可能造成的風險。

照片來源：南投縣政府提供

