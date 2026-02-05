南投縣商圈產業觀光文化聯合會成立大會 許縣長見證祝賀

南投縣商圈產業觀光文化聯合會成立大會，縣長許淑華出席見證祝賀。(記者蔡榮宗攝)

「南投縣商圈產業文化觀光聯合會」五日在南投市舉行成立大會，縣長許淑華出席見證，許縣長肯定指出，聯合會成立將帶動縣府與各商圈協會更進一步合作，特別感謝台灣商圈文化觀光產業聯合總會也組團蒞臨鼓勵，期待未來不只是南投縣自己的活動辦得成功，也能夠再結合其他縣市商圈擴大串連，大家一起來聯合行銷，創造更大的商機與榮景。

南投縣商圈產業文化觀光聯合會由南投縣鹿谷鄉大水堀休閒農業促進會、南投縣中興新村商圈發展協會、南投縣水里鄉商圈創生共好協會、南投縣埔里鎮形象商圈協會、南投縣濁水意象商圈文化發展協會、南投縣集集鎮形象商圈觀光發展協會、南投縣在地商圈發展創新協會、南投縣水里坑形象商圈產業暨客家文化發展協會、南投縣鹿谷鄉茶鄉文化協會、南投縣名間產業觀光發展協會等10個商圈、協會共同組成。

成立大會包括許縣長、縣府計畫處長邱紹偉、縣議員林儒暘、沈夙崢、南投市長張嘉哲都出席，更有台灣商圈文化觀光產業聯合總會長周水美及多位各縣市商圈理事長、代表遠道專程參加共襄盛舉，並由許縣長頒發立案證書及全體理監事當選證書。

首任理事長張淑貞指出，以往縣內商圈都「各自精彩、各自發揮」，如今成立聯合會平台後，將大家凝聚起來力量就會更大，未來聯合會一定會努力結合政府的力量，讓全縣商圈的文化、觀光、產業都一起蓬勃發展，目前除了10個商圈加入外，其它像竹山、國姓等鄉鎮的商圈也都全力邀約中，相信慢慢會將縣內每個商圈都加入聯合會，一起來共同努力。

許縣長指出，南投縣是觀光大縣，仰仗所有觀光業者跟縣政府合作才能持續蓬勃發展，像南投縣觀光產業聯盟就堪稱全國的指標聯盟，能讓很多的縣市都一起來學習，全縣商圈文化觀光產業聯合會的成立，不僅是代表南投縣觀光的進步，同時也是商圈與政府協力合作的成功案例。

許縣長說，從統計數據來看，近年來台灣觀光產業受到非常大的衝擊，像入境觀光和出境人數已呈現非常大的逆差，過去全台觀光產值可達數千億元的榮景不再，除了地方政府努力不懈持續與業者加強合作，更需要中央政府提出政策為台灣的觀光努力。

許縣長說，縣府去年把握國慶焰火首度在南投施放的機會，大力推出各項行銷活動，讓國慶焰火帶來很多商機，也成功為業者增加經濟的收益，縣府會持續與聯合會合作，特別期待即將登場的2026南投燈會及九九峰氦氣球樂園的開幕，能夠再創造新一波熱潮助益所有業者的觀光收入。