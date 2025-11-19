南投縣啟用智慧候車亭 搭公車按鈕亮燈免衝馬路攔車

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣府今年在南投市、草屯鎮、埔里鎮陸續設置10處智慧候車亭及6處智慧站牌，提供公車到站或預計等候時間，還有免讓民眾舉手攔車的乘車服務鈕，提供候車者更安全服務。

南投縣政府推動候車亭改善與建置，今年共完成10處智慧候車亭及6處智慧站牌，提供即時班車到站或等候時間；今天在草屯鎮中正路「大觀」站舉辦智慧候車亭啟用典禮，縣長許淑華出席說，智慧候車亭公車到站資訊看板採太陽能板供電，符合環保永續理念。

廣告 廣告

許淑華說，智慧候車亭提供遮雨、座椅、照明，更加裝「乘車服務鈕」，民眾若有搭車需求，可在候車亭內按鈕、亮燈，公車司機到站前便能提早看見搭車需求，民眾無須看到公車駛近才衝到馬路舉手攔車，降低交通意外風險；明年至少新增28處智慧候車亭或站牌，盼鄉鎮村里長大力協助取得用地，加速智慧候車普及。

南投縣政府工務處交通管理所長王丞達說，去年起盤點縣內公車路線運量、評估各公車站搭車人次，規劃興建智慧候車亭與智慧站牌，今年在南投市、草屯鎮、埔里鎮陸續設置10處智慧候車亭、6處智慧站牌，其中大觀站更是融入在地意象的特色智慧候車亭。（編輯：陳仁華）1141119