南投縣噪音科技執法再出擊 陳情量首度明顯下降

【記者林玉芬/南投報導】南投環境保護局27日舉行「靜享南投，音雄出擊」記者會，由環保局長李易書主持，縣議員唐曉棻、李洲忠與會，並宣布今年南投縣境內將再增設竹山鎮、信義鄉、仁愛鄉等3套固定式聲音照相設備，科技執法據點擴增至12處。



李易書表示，導入科技執法不僅可有效遏止噪音車輛肆虐，也能提升執法人力運用彈性，建構系統化、常態化的科技稽查模式，形成全縣性嚇阻與監控網絡。

李易書指出，固定式噪音設備優先布建於民眾陳情熱區及主要旅遊動線，透過24小時自動化監控，大幅降低違規者的僥倖空間，並以科技取代長時間的人力埋伏，有效減輕稽查負擔，使稽查資源可更聚焦於環境改善及教育宣導。同時，噪音車輛常伴隨危險駕駛與超速行為，科技執法的增加也將有助提升道路安全，目前全縣9套固定式聲音照相科技執法，以草屯鎮中正路184件最高。

李易書表示，機動車輛噪音長期為縣內民眾反映最深的生活困擾之一，不僅影響居住品質，更涉及環境正義與交通安全。統計顯示，南投縣噪音陳情自109年的85件起逐年攀升，並於113年達到267件，創下新高。面對民意高漲的期待，環保局近年透過強化執法、擴大宣導、導入聲音科技等多重策略，逐步改善噪音問題。截至114年10月，噪音陳情量已明顯下降至171件，是近四年來首次出現明顯下降趨勢，顯示科技治理與政策布局已逐漸展現成效。

環保局亦同步宣導南投縣噪音防制策略，以「靜享南投，音雄出擊」為主軸，象徵噪音治理邁入全新階段，呼籲車主共同響應「不改、不飆、不吵」，成為守法且友善的用路人，一起打造更安靜宜居的南投生活環境。