南投縣國際身心障礙者日 消除誤解歧視、給身障更多鼓勵

南投縣政府舉辦國際身心障礙者日活動，以「理解隱性障礙，消除誤解歧視」為主題。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣「國際身心障礙者日宣導活動」二十三日登場，來自全縣逾千位身心障礙者、家屬及十多個社福團體齊聚，現場除了各項福利政策宣導，還有啦啦隊舞蹈表演、藝人歌唱及有獎徵答、摸彩等，透過歡樂多元的方式，鼓舞身障朋友勇於展現自我，了解自身權益，並喚起社會大眾用同理心及友善的眼光，給予身障朋友更多鼓勵。

響應十二月三日「國際身心障礙者日」，南投縣政府二十三日在魚池鄉九族文化村舉辦國際身心障礙者日活動，以「理解隱性障礙，消除誤解歧視」為主題；副縣長王瑞德代表縣長許淑華到場與大家同歡，並抽出電視機大獎，為活動炒熱氣氛。

王瑞德表示，南投縣有三萬三千三百多名身心障礙者，縣府十分重視身心障礙朋友的福利，積極爭取中央補助並結合民間資源，推出包括身心障礙個人照顧及家庭支持等十多項福利項目，希望能照顧更多身心障礙朋友。

敬老愛心卡免費乘車補助方面，額度每月一千點，在合約公路客運、合約國道客運路線、南投縣幸福巴士業者皆可全額折抵，十家特約計程車隊每趟補助一百點、臺鐵車票每趟補助一百五十點，讓身心障礙者搭乘大眾運輸工具更便利。為減輕民眾經濟負擔，輔具租借自今年七月改為免收租借費。另外，設籍南投領有身心障礙證明者，年滿五十歲以上即可申請假牙補助。

王瑞德指出，目前縣內設有五區身心障礙者服務中心，以專業服務協助身心障礙者及其家庭在社區中的生活，另有兩處精神障礙者協作模式服務據點。此外，有八家福利機構，生產洗潔精、手工皂、洗髮乳及沐浴乳、茶葉禮盒、手工餅乾禮盒、濾泡式咖啡等多項產品，希望企業及團體多加採購。