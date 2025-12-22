南投縣垃圾處理及再生能源中心 115年1/6辦第二階環評暨健康風險評估說明會





南投縣政府積極推動興建「南投縣垃圾處理及再生能源中心」，依環境影響評估法規定，預定115年1月6日要在名間鄉新民村集會所舉辦第二階段環境影響評估公開說明會暨健康風險評估規劃及範疇說明會，環保局邀請關心本開發計畫的民眾、團體或機關撥冗參與。

南投縣政府環境保護局表示，為妥善處理南投縣垃圾問題，並建立南投縣廢棄物自主處理能力，縣府規劃興建一座每日處理量500公噸的垃圾處理及再生能源中心。本案廠址位於南投縣名間鄉新民村，廠區主要設施包括焚化廠、回饋設施及公共附屬設施等，總用地面積約7.5公頃。



興建「南投縣垃圾處理及再生能源中心」第二階環評暨健康風險評估說明會正式公告。(南投縣政府環境保護局提供)





環保局依據環境影響評估法第8條第2項、環境影響評估法施行細則第22條、環境影響評估公開說明會作業要點及健康風險評估技術規範辦理說明會並公告。

說明會辦理時間及地點為民國115年1月6日(星期二)下午2時至下午5時，於南投縣名間鄉新民村集會所。環保局於說明會舉行10日前，將相關資訊刊載於新聞紙，並公告及通知有關機關或人員，請關心本開發計畫的民眾、團體或機關撥冗參與並表達意見。

環保局指出，有關機關或當地居民對開發單位的說明有意見者，請於說明會中陳述或於說明會後15日內以書面載明姓名或名稱及地址，向環保局(地址：南投縣南投市中興路660號)提出。

會議召開當天如遇天災或人力無法抗拒事由，主辦單位得中止會議並另行通知或公告會議再行召開時間與地點。

