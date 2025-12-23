南投縣定古蹟登瀛書院外牆及屋頂局部修繕工程 開工

南投縣縣定古蹟登瀛書院外牆及屋頂局部修繕工程」開工祈福。（圖:文化局提供）

南投縣政府文化局二十二日上午吉時舉行「南投縣縣定古蹟登瀛書院外牆及屋頂局部修繕工程」開工祭拜暨開香儀式，邀請廟方洪琮翔主委等人、監造及營造承商團隊，一同參與草屯地區之文化大事。希望透過開香祝禱儀式祈求修繕工程平安順利，為南投草屯登瀛書院進行文化資產保存及活化，重現百年風華。

南投縣政府文化局表示，「登瀛書院」建於清道光二十七年（1847），清代初期草屯為北投社之地，舊稱北投堡。乾隆年間，草屯形成洪、李、林、簡四大姓之血緣聚落。其中之洪姓支派，開鑿「茄荖馬助圳」，聚族而居，成為倡建登瀛書院之始。書院為單進三合院式建築，正殿主奉文昌帝君，殿內存有古匾「學教敦倫」「輔翼聖教」，被評為保存最完整之書院類建築物。

「登瀛書院」距離上次九二一大規模整修已歷經逾二十多年，本次工程首要針對正殿、廂房、過水廊壁體及過水廊屋頂之漏水現象，屋頂瓦片及防水層損壞情形，以及部分牆體與木構造之受潮龜裂等，進行緊急處理，改善舊建築老化使用問題、延續文化資產保存價值及使用。

南投縣政府文化局表示，此次修復工程經費約九百八十萬元，由文化部文化資產局補助80%、縣府配合款10%、登瀛書院自籌10%。規劃設計及施工皆由文化局執行，設計監造單位為林宏任建築師事務所，施工廠商為德安營造股份有限公司，預計115年12月底前完工。因本建築人潮及信眾眾多，建築物安全及文物保存皆相當重要，修繕工作刻不容緩，主管機關基於文資保存職責，遂推動本次修復計畫，以確保古蹟價值與安全使用。