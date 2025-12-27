▲南投縣府主管宿舍群辦市集，副縣長王瑞德邀請民眾把握假期，呼朋引伴走進縣府主管宿舍群，逛市集、感受寺廟文化與藝術交織的療癒氛圍，與家人朋友共度溫暖美好時光。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣政府活化縣府主管宿舍群再添新亮點，由老宅火鍋店發起、攜手百年戲院共同策劃的療癒系市集《算了啦這條街》，於27日上午熱鬧開幕。副縣長王瑞德出席活動時，邀請民眾把握假期，呼朋引伴走進縣府主管宿舍群，逛市集、感受寺廟文化與藝術交織的療癒氛圍，與家人朋友共度溫暖美好時光。

▲南投副縣長王瑞德表示，本次市集由年輕團隊發揮創意，讓老宿舍群展現嶄新樣貌，吸引更多人走進街區，帶動周邊社區經濟，也為青年創業打造友善舞台。

開幕活動現場冠蓋雲集，縣議員林儒暘、張婉慈，縣府新聞及行政處長蔡明志、民政處長林琦瑜出席致意；立委游顥、立委馬文君，以及縣議員簡千翔、宋懷琳等服務處亦派員到場共襄盛舉，為活動增添熱鬧氣氛。

▲南投縣府主管宿舍群辦市集，《算了啦這條街》療癒登場，邀民眾歲末放鬆迎新年。

王瑞德副縣長表示，縣長許淑華就任後，除持續推動縣政建設，也積極活化縣府既有資產，為地方注入新動能。過去略顯神秘的縣府主管宿舍群，在新聞及行政處妥善規劃與招商下，首波引進火鍋店、咖啡館等特色商家，逐步轉型為南投市民休憩的新地標。本次市集由年輕團隊發揮創意，讓老宿舍群展現嶄新樣貌，吸引更多人走進街區，帶動周邊社區經濟，也為青年創業打造友善舞台。

新聞及行政處長蔡明志指出，縣府主管宿舍群多年來因環境老舊而顯得陌生，到任後即依循縣長施政方向，從法令依據、活化策略到招商流程，循序推動整體規劃，才有今日成果。未來也將結合轉運站等重大建設，持續擬定周邊宿舍群活化方案，打造更多城市亮點。

民政處長林琦瑜表示，《算了啦這條街》以「寺廟文化為根、藝術創作為媒介」，透過當代策展與互動設計，將傳統信仰中祈福、除厄、轉運的精神，轉化為人人都能輕鬆參與的生活體驗，兼具文化深度與趣味性。

主辦單位說明，活動希望以藝術行動重新連結城市與寺廟文化，讓信仰不只是儀式，而是一種能安放情緒、陪伴生活的文化力量。「不用準備香，也不用先想好願望，帶著一顆想放鬆的心來就好。」透過藝術轉譯的寺廟文化，陪伴民眾在歲末好好告別2025，把不順心的事「算了」，以輕盈心情迎接2026。

市集活動於12月27日（六）、12月28日（日）及1月3日（六）、1月4日（日）兩個週末舉行，免費入場。活動規劃四大亮點：其一為別處體驗不到的「鳥事溶斷」物理超度儀式，民眾可將煩惱寫在特製水溶紙上，投入水缸中瞬間溶解，象徵煩惱消散；其二為開運扭蛋機與「感溫」未來卡，透過手溫點亮2026年的心願；其三為走出市集、蒐集「五運」御朱印，串聯南投市多間廟宇，完成一場城市RPG冒險；其四則是全南投限量600面的「水逆退散・山海鏡」，只送不賣，兼具趣味與收藏價值。

現場除數十個市集攤位外，亦有受天宮帝爺公駐駕為民眾祈福平安，慈善宮月老星君與斷緣祖師神偶供民眾求姻緣、斬爛桃花，營北國中舞龍隊也帶來精彩踩街演出，為活動增添濃厚年節氣氛。