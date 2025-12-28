記者張益銘／南投報導

南投副縣長王瑞德昨（27）日上午出席《算了啦這條街》開幕活動，邀請民眾利用假期，呼朋引伴一起到縣府主管宿舍群走走，逛逛市集，感受寺廟文化與藝術結合的療癒市集氛圍，與家人共度美好時光。

王瑞德表示，縣長許淑華就任後，除了用心推動縣政建設，更積極活化縣府資產，助益地方繁榮；過去略顯神秘的縣府主管宿舍群，在新聞及行政處的妥善規劃招商下，首波引進火鍋店、咖啡館等商家進駐，漸漸成為南投市民休閒新地標。此次是由老宅火鍋店發起、攜手百年戲院共同策劃《算了啦這條街》市集，就是希望藉由年輕人的創意，營造出老宿舍群的新能量，藉此讓更多人走進宿舍群，帶動周邊社區經濟活絡，進而成為青年創業發展的基地。

廣告 廣告

蔡明志表示，縣府主管宿舍群多年前總是讓人覺得陌生破舊，巷弄總是停滿了車子，到任後即遵照許縣長施政方針，積極研議活化主管宿舍群方案，從法令依據、活化方案擬定及招商等程序，逐步循序推進，成就今日規模，未來縣府將會結合轉運站推動，擬定周邊宿舍群活化方案，增加城市亮點。

林琦瑜表示，此次活動以「寺廟文化為根、藝術創作為媒介」，透過當代策展與互動設計，將傳統信仰中關於祈福、除厄、轉運的精神，轉化為人人都能輕鬆參與的生活體驗，相當有趣。

主辦單位表示，《算了啦這條街》希望以藝術行動重新連結城市與寺廟文化，讓信仰不只是儀式，而是一種能安放情緒、陪伴生活的文化力量。「不用準備香，也不用想好願望，帶著一顆想放鬆的心來就好。」在年底的街區裡，透過藝術轉譯的寺廟文化，陪大家好好告別 2025，把不順心的事算了，帶著輕盈的狀態迎接 2026。市集活動時間為12月27日(六)、12月28日(日) 以及 1月3日(六)、1月4日(日) 兩個週末舉行，免費入場。

主辦單位也指出，此次市集活動有4大亮點；亮點1：別處玩不到！「鳥事溶斷」物理超度儀式 活動最受矚目的，是位於市集中央的神秘「儀式區」。主辦單位特別引進特殊的「水溶紙」製成「鳥事溶斷符」，民眾只要將心中的煩惱、水逆、不想面對的工作寫在紙上，投入特製水缸中，紙張便會在3秒內瞬間溶解、化為烏有。這種「看著煩惱物理性消失」的過程，被網友戲稱為「年底最強的心理諮商」。

亮點2：開運扭蛋機與「感溫」未來卡，來到現場，完成簡單任務即可體驗「開運扭蛋」。扭蛋中藏有特殊工藝製作的「未來光明燈卡」，這張卡片平時一片漆黑，必須透過人的「手溫」用力搓熱，或是拿到現場的熱燈箱烘烤，點亮自己寫下的2026 年心願，充滿儀式感與驚喜。

亮點3：走出市集！蒐集「五運」御朱印 除了在老屋樹蔭下逛市集、吃美食，這也是一場南投市區的 RPG 冒險。活動串聯了藍田書院（求功名）、配天宮（求平安）、慈善宮（求姻緣）、無極龍華宮（求除厄）與松柏嶺受天宮（求大吉）。民眾可拿著光明卡背面的集章欄，前往這五間廟宇尋找可愛的「神明印章」，集滿五運章成為完整的「五運騰昇隆」御朱印，讓 2026 年氣場全開。

亮點4：全南投限量 600 面！水逆退散山海鏡、扭蛋機中還藏有最大驚喜——「水逆退散・山海鏡」。這面特製的凸面鏡玩轉時下最流行的隨身拍照道具，更結合了山海鏡的概念設計，無論是辦公或日常不順遂，都能將不好的運勢「反彈」回去，全南投限量僅 600 面，只送不賣，預計將引發一波收藏熱潮。

現場除了數10個市集攤位外，還有受天宮帝爺公駐駕給民眾求平安外，慈善宮月老星君、斷緣祖師神偶也將到現場供孤單男女求姻緣、斬爛桃花，同時營北國中舞龍隊也將帶來精彩的踩街表演。

南投縣府主管宿舍群辦市集，《算了啦這條街》療癒登場。（南投縣政府提供）

南投縣府主管宿舍群辦市集，《算了啦這條街》療癒登場。（南投縣政府提供）

南投縣府主管宿舍群辦市集，《算了啦這條街》療癒登場。（南投縣政府提供）

南投縣府主管宿舍群辦市集，《算了啦這條街》療癒登場。（南投縣政府提供）

南投縣府主管宿舍群辦市集，《算了啦這條街》療癒登場。（南投縣政府提供）