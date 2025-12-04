南投縣府前進校園多元政令宣導 邀請藝人逗趣互動

此次宣導活動，將陸續在中興高中、暨大附中、草屯商工及南投高中等4所學校辦理，共有超過1,500位學生參與。（圖／南投縣政府提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣政府為提高政令宣導效益，11月起陸續前進縣內4所高中職校園辦理道安、食安、防詐騙等宣導活動，邀請到知名藝人黃逸祥及歌手鄭可強搭檔演出，以逗趣演唱等寓教於樂的方式，導引學生加強認知，縣府新聞及行政處長蔡明志3日下午前往草屯商工與學生們互動，透過宣講及有獎徵答方式，讓學生留下深刻印象。

3日下午在草屯商工的宣導活動，蔡處長與該校校長張正彥亦上台示範機車安全帽的正確戴法，提醒學生們不可無照駕駛，騎機車時，更應戴好安全帽，注意行車安全，並與學生們互動，進行有獎徵答。

蔡處長表示，縣府今年度特別針對高中階段學生進行宣導，前往縣內4所高中職辦理道安、食安、防詐騙等政令宣導，並邀請到2位藝人宣講，透過活潑有趣的方式帶動現場氣氛，吸引年輕學子目光，加強各項正確認知，學生反應相當熱烈。

宣導活動由藝人黃逸祥負責主講機車的道路交通安全常識與法規、食品安全衛生及食用藥品注意事項，還有現階段詐騙案件的型態，年輕人打工求職時的詐騙，或當車手的違法情事及後果等主題，並由鄭可強穿插講解，與現場學生熱情互動，適時演唱歌曲，高亢好聽的歌聲抓住學子們的注意力，有獎徵答時學生也都踴躍舉手回答，達到宣導活動的效果。