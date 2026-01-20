南投縣府原祕書長病逝 李良珠升任接棒

南投縣政府公布人事案，縣府財政處長李良珠（右）升任祕書長。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府參議簡育民工程實務經驗紮實，升任副祕書長。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

蕭秀瑛（左）長期深耕主計體系，兼具中央與地方完整歷練，接任南投縣政府主計處處長。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府原祕書長洪瑞智日前因病過世，祕書長職缺由縣府財政處長李良珠升任，另因應《地方制度法》修正案，新增1名副縣長、1名副祕書長，副縣長暫時從缺，副祕書長由參議簡育民升任，而縣府主計處長由蕭秀瑛接任。南投縣長許淑華說，期待新團隊努力下，讓縣政穩健、鄉親生活安定。

南投縣政府指出，李良珠是東海大學公共事務學系碩士，長期深耕財政領域，具豐富實務經驗，她曾任財政部國有財產局北區及中區辦事處主任、財政部國有財產署中區分署主任，105年1月22日

接任縣府財政處處長，致力開源節流，理財有方，讓縣府財政業務評核屢獲獎肯定，更在去年12月不負使命達成「0負債」目標。

簡育民是中興大學土木工程學系碩士，曾任縣府建設處、農業處及工務處副處長及工務處處長等要職，工程實務經驗紮實，任職期間推動許多重要工程建設。

縣府主計處處長由蕭秀瑛接任。蕭秀瑛事台中商專會計統計科畢業，深耕主計體系，曾擔任省政府主計處科員、行政院主計總處科長及專門委員，106年接任彰化縣政府主計處處長期間，，帶領團隊在財政紀律、預算管理及中央考核上展現亮眼成績，兼具中央與地方完整歷練。

許淑華表示，縣政推動仰賴專業分工與團隊合作，縣府於年初迎來新的人事調整，副縣長仍在尋覓適當人選，暫時從缺，李良珠、簡育民任正副祕書長，蕭秀瑛處長接任主計處處長，期待新團隊努力下，讓南投縣政穩健、鄉親生活安定。

