南投縣府擬硬蓋名間焚化爐惹議 時力：環境部應依法嚴審守護茶鄉

〔記者陳治程／台北報導〕未解決境內垃圾處置問題，南投縣府計畫在「茶鄉」名間興建巨型焚化爐，引發地方、民團強烈質疑與反彈。對此，時代力量今(9)日質疑，南投垃圾缺口僅2萬噸、縣府卻執意興建16萬噸焚化爐，要求行政院、農業部嚴審其動機；並喊話南投縣府，只要境內垃圾減量至少10%，配合調度即可解決問題，無須另建焚化爐徒增困擾。

時代力量發言人鄭宇焱表示，去(2025)年全國焚化總量達650萬噸、明(2027)年更將提升至700萬噸，而扣除全國一般垃圾總量後仍有200萬噸的可調度空間，若南投落實源頭減量、將未能處理的約2萬噸垃圾減半，就能將剩餘1萬噸缺口依法調度處置，解決垃圾山問題；他進一步舉例，彰化縣府去年實施破袋檢查、垃圾總量就減少12%，南投要減量10%「沒理由做不到」。

廣告 廣告

他質疑，南投縣府捨減量而執意興建巨型焚化爐，顯然是為了引進外縣市事業廢棄物，試圖創造逾7億元的「廢棄物財政」收入，呼籲環境部不能成為助長地方政治酬庸、犧牲名間茶鄉的共犯。

名間鄉反焚化爐自救會長釋致中表示，作為全台唯一不靠海且四面環山的縣市，南投大氣條件極不適合設爐，且南投長期提供水源支撐六輕工業及中彰民生，中央不應厚此薄彼。釋致中批評，政府既然能跨縣市調度南投的水資源，就應同樣落實全國垃圾調度，而非強迫南投在最優良的「農一」農地上興建嫌惡設施，破壞兩千公頃茶園及水源地，這對南投鄉親極不公平。

名間鄉長陳翰立則強調，南投人口從50萬人降至46萬人、但垃圾量卻不減反增，凸顯縣府的垃圾減量政策完全失靈，呼籲環境部應展現硬氣與專業，深入評估名間是否真的適合興建焚化爐，而非放任南投縣府欺負鄉民。陳翰立估算，若縣府能用心推動減量，南投每日垃圾量可從現行的260噸降至200噸以下，結合現有的轉運機制，名間鄉根本不需要興建焚化爐。他拜託環境部負起保護環境的本職，要求縣府先做好源頭減量，而非一味將興建焚化爐的責任推給地方。

時代力量黨主席王婉諭指出，目前行政院、農業部已先後表態依法把關，而守護名間的最後一塊拼圖就在環境部手裡，呼籲彭啓明部長說真話，表明名間焚化爐「規模不具必要性、選址不具合理性」，開發案就會被擋下。她重申，垃圾處理是全國性的公共治理問題，應靠區域調度解決，並呼籲環境部堅守專業，莫讓垃圾處理變成政治爛帳或政治酬庸工具，使名間茶鄉成為錯誤政策下的犧牲品。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台冷吱吱！今晚到明晨10度以下 春節前1週天氣1次看

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

德威航空降落「掉輪」連鎖效應！桃機10分鐘內3機喊「Mayday」求救

高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因

