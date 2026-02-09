南投縣府攜手北市申倫基金會 發放春節慰助金

台北市申倫社會福利基金會發放春節慰助金，縣府社勞局長林志忠回贈感謝狀。(南投縣府提供)

▲台北市申倫社會福利基金會發放春節慰助金，縣府社勞局長林志忠回贈感謝狀。(南投縣府提供)

南投縣政府社會及勞動局與財團法人台北市申倫社會福利基金會，連結財團法人台北市陳君鎮慈善基金會及財團法人旺旺文教基金會等單位，於農曆春節前，在南投縣兒童及少年福利館舉辦一一五年『新春納福 喜樂添輝』春節慰助金及民生物資發放活動，一同關懷本縣弱勢家戶，協助縣內弱勢家庭安心迎接新春佳節，全縣約有四百六十五餘戶弱勢家庭受惠。

本次活動感謝財團法人台北市申倫社會福利基金會捐助本縣新臺幣230萬元整及相關物資，並協助連結財團法人台北市陳君鎮慈善基金會捐助新臺幣十萬元，以及財團法人旺旺文教基金會捐助相關民生物資等，共同挹注本縣弱勢家庭春節所需，陳董事長長期關注本縣弱勢家庭需求，持續結合民間資源投入公益行動，展現企業與個人共同回饋社會的精神，此次捐贈將提供本縣約計四百六十五餘戶弱勢家庭，每戶發放新臺幣三千元至一萬元不等之慰助金，並搭配各項民生物資，期盼減輕家庭經濟負擔，讓弱勢家戶得以與家人溫馨過節。

南投縣政府社會及勞動局林志忠局長表示，誠摯感謝申倫社會福利基金會、陳君鎮慈善基金會及旺旺文教基金會多年來對南投縣弱勢家庭的長期關懷與實質支持，自一0三年起，已連續多年於農曆春節前夕與縣府攜手辦理春節慰助金發放活動，累計嘉惠本縣眾多弱勢家庭。

縣府一向重視弱勢家庭照顧工作，持續配合中央政策推動「強化社會安全網計畫2.0」相關措施，目前已於本縣設置南投區、草屯區、水里區、竹鹿區及埔里區等五區社會福利服務中心，透過個案管理、定期訪視與資源連結，提供即時且適切的協助。未來也將妥善運用每一分善款與物資，確保資源發揮最大效益，攜手民間力量，共同為弱勢家庭打造更有希望的生活環境。