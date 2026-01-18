南投縣府文化局藝文活動表115年2月起全新改版

南投縣府文化局新版本藝文活動表。(南投縣府提供)

為提升民眾閱讀體驗並強化藝文活動資訊傳遞，南投縣政府文化局自一一五年二月份起，推出全新改版的「南投縣藝文活動表」。本次改版從版面規劃、字體大小、色彩配置到印刷材質全面升級，由原先小張版本調整為大張攤開式設計，民眾只要一攤開，即可清楚掌握整月藝文活動重點，閱讀更加直覺、輕鬆。

因過往藝文活動表版面較小、資訊集中，對長輩或視力較弱的民眾而言，閱讀上較為不便。此次改版特別放大字體、拉寬行距，並搭配色彩飽和、明亮活潑的視覺設計，不僅有效提升可讀性，也讓藝文資訊更具吸引力，期望吸引更多民眾主動關注並參與縣內各項文化藝文活動。

在版型設計方面，全新藝文活動表採用大張攤開式呈現，活動資訊分類更加清楚，讀者可一眼分辨各類藝文訊息，減少翻找時間，提升使用便利性。同時，紙張材質亦同步升級，選用質感與耐用度更佳的印刷用紙，不僅手感提升，也更適合保存與重複翻閱。

全新改版的藝文活動表內容涵蓋南投縣內多元豐富的文化資訊，包括文化局展覽訊息、表演藝術活動及圖書館相關資訊等。藝文活動表不僅是藝文資訊公告工具，更是文化推廣的重要媒介。透過視覺與內容的全面優化，希望讓藝文活動不再只是「看得到卻記不住」，而能成為民眾願意攤開、願意收藏、也願意分享的生活指南。



自一一五年二月起，全新改版的「南投縣藝文活動表」將於南投縣政府文化局、南投縣文化園區及南投縣文化局圖書館等地提供民眾免費索取，歡迎民眾多加利用，一同感受南投縣多元而豐富的藝文樣貌。