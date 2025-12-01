南投縣府明年將增2長 許淑華提「適當人選」：更多生力軍推廣縣政 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

立法院上個月21日三讀通過「地方制度法」修正案，其中，南投縣明年起可增加副縣長1人、副秘書長1人，南投縣長許淑華今（1）感謝立法院通過該修正案，坦言南投幅員遼闊，現有3長不夠用，明年有更大空間做人事調整，目前還在思考適當的人選。

許淑華說明，最新的地方制度法通過，南投縣政府會新增1位副縣長與1位副祕書長，她並感謝立法院思考到每一個縣市條件不同，尤其像南投幅員遼闊，且多山地偏鄉，只有「3長」縣長、副縣長、秘書長，在開會、會勘或跑行程等，人力上確實不太足夠，畢竟鄉親多希望3長之一能到場。

廣告 廣告

針對外界關心明年新增的副縣長人選，許淑華則表示，這次修法給地方政府更大、更好的空間，能在人事上做調整。而這是明年度的編制員額，現階段仍在思考適當的人選，希望能夠為縣政府增加更多「生力軍」，讓業務推展得更加順利。

立法院三讀通過「地方制度法」修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定；直轄市政府可置副秘書長3人，由市長依法任免；明年1月1日施行。

另外，現行第56條第2項規定，縣（市）政府並無置副秘書長。修法後，改為縣（市）政府置副秘書長1人，由縣（市）長依法任免。民國114年11月21日修正的第56條第1項、第2項規定，民國115年1月1日施行。

照片來源：南投縣政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」

苗栗縣府與內政部共推「人本交通」 鍾東錦喊話：前往第一線與居民溝通

【文章轉載請註明出處】