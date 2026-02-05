南投縣府春節前夕寒冬送暖 關懷遊民過好年

【記者 謝雅情／南投 報導】歲末寒冬，南投縣府社會及勞動局長林志忠率同仁攜手人安基金會及埔里鎮公所於2月4日下午一起關懷街頭遊民朋友，除縣府提供每人1,000元紅包、保暖衣物等禦寒物資，人安基金會南投平安站亦加碼600元紅包及年菜禮包，讓街頭遊民朋友既穿得暖又吃得飽。縣府春節前夕亦會安排轄內列冊遊民至旅館臨時住宿或至人安基金會-南投平安站短期安置服務，讓遊民朋友在春節期間仍能感受到社會的溫暖與關懷。

林局長表示，人安基金會南投平安站多年來與縣府攜手共同守護弱勢族群，而各鄉（鎮、市）公所在遊民輔導工作上，亦提供本府即時性的協助，共同為南投縣打造更有愛的社區環境。

財團法人人安社會福利慈善事業基金會長期在南投給予弱勢族群關懷與協助，包括愛心午、晚餐供應服務、社會關懷與訪視活動、節慶關懷、臨時安置與個案協助等，縣府特予頒發感謝狀感謝人安基金會南投平安站的仁心善舉。

此次除了現金紅包外，縣府提供保暖外套、手套、毛帽、圍巾、背心、刷毛衣褲、內褲及暖暖包等禦寒物資，再加上人安基金會南投平安站的年菜禮包，包含有古早香芋飯、椒鹽素拼香、精選豬肉鬆、福運秋刀魚、御品佛跳牆、琥珀獅子頭、開運好食雞。

南投縣列冊關懷的遊民人數為39位（安置17位、街頭22位），春節是家人團聚的重要時刻，然而對許多遊民朋友而言，因種種因素無法返家過年，面臨艱難的生活處境。為了讓他們在這個特別的節日感受到社會的溫暖與關懷，本府持續推動多元化的關懷與服務措施，關注遊民的基本生活需求，提供生活協助及就業輔導等實質支持。（照片記者謝雅情翻攝）