南投縣府消防局獲贈消防勤務野狼機車3輛

南投縣府消防局獲贈消防勤務野狼機車三輛，(十八)日下午於捐贈者公祭儀式中辦理，由局長陳興傑代表縣長許淑華回贈感謝狀，並向捐贈者致上最崇高的謝意。

消防局說，此次「林六壹先生」捐贈消防勤務野狼機車三輛預計配發於本局玉山分隊、魚池分隊及中心碑分隊等具山域救援需求之地區，以提昇消防救災戰力及品質，並由其家屬林宏誠先生代表接受感謝狀。

消防局表示，林六壹先生居住於草屯鎮，生前疾病救護多次受草屯分隊同仁之救援及協助，對於本局消防人員感念在心，經家屬林宏誠先生表示，其父親生前秉持熱心助人、回饋社會之精神持續投入社會公益，希望藉由本次機會捐贈消防勤務野狼機車三輛，傳承善念、功德圓滿。

隨著時代變遷，建築物搶救困難度增加，又近年極端氣候造成災害型態不斷複雜化，救災的難度日益增加，民眾對於緊急救災效率之需求隨時代之進步而增加，現今救災資源的需求也不可同日而語；今日承蒙「林六壹先生」捐贈消防勤務野狼機車3輛供消防局使用，感謝其熱心公益造福人群、取之社會用之社會、慷慨解囊之善舉，提供縣民更好的救災品質，也提供消防人員更好的安全保障。

消防局也表示，政府財政有限但民力資源無窮，十分感謝「林六壹先生」及其家屬慷慨解囊挹注於救災上，讓救災人員執勤時增添一份安全感，更可以強化南投縣救災能力，對南投縣民生命安全的保障有極為顯著的助益，本局將善用受贈消防勤務野狼機車，並加強救災訓練與宣導工作，以提昇為民服務之品質。