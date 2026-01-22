南投縣府獲捐救助金及食物箱 許淑華感謝善舉 (圖)

社會中心／綜合報導基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。

