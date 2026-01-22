南投縣府獲捐救助金及食物箱 許淑華感謝善舉 (圖)
南投縣政府22日獲捐新台幣120萬元急難救助金、320份食物箱，南投縣長許淑華（前右）感謝靈巖山寺、佛教淨心慈善基金會善舉。（南投縣政府提供）
中央社記者蕭博陽南投縣傳真 115年1月22日
