南投縣府硬在名間蓋焚化爐「毀茶鄉」？農業部長陳駿季強硬表態了

即時中心／徐子為報導



南投縣政府規劃在名間鄉興建「事業焚化爐」，由於該地是國內重要的茶葉產地，日前召開二階環境影響評估範疇界定會議時，反對居民當場下跪、要求停止會議，此影像在線上社群瘋傳，民進黨籍、現任名間鄉長陳翰立甚至喊話，若縣府選址願意換地方，他寧願年底鄉長不競選連任。對此，農業部長陳駿季今（3）日表態，稱農業部絕不讓優良農地被輕易變更，未來縣府送案，會嚴審把關。





媒體《聯合新聞網》引述陳駿季說法，指出名間焚化爐選址面積約7.5公頃，且廠址都位於特定農業區內，更重要的，該區屬產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等，且名間是國內最大的茶葉產區，縣府要蓋焚化爐，就須向農業部申請農地變更，而變更須具合理，以及不可替代性等。



陳駿季承諾，未來若收到南投縣府的變更申請，會做最嚴格的把關，絕不讓優良農地被輕易變更，守護優良農地是農業部一貫立場。





