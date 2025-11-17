南投縣府舉辦外國人法令宣導暨休閒聯誼活動藝遊奇美

【記者 謝雅情／南投 報導】為提倡外國人正當休閒育樂活動，並加強法令宣導，南投縣政府11月16日辦理「114年度外國人法令宣導暨休閒聯誼活動」，帶領南投縣在台合法之外國人朋友前往台南市奇美博物館參訪，透過寓教於樂的方式，促進文化交流與身心放鬆，並增進同鄉情誼與勞資關係和諧。

本次活動邀集本縣外國人、事業單位、仲介公司等，共計約200人共同參與。活動內容除安排法令宣導外，並結合教育、遊樂與休閒等多元主題，期望讓外國朋友在學習台灣勞動相關法令的同時，也能透過參觀博物館與交流活動，舒解思鄉之情，調劑身心，並建立正向的休閒觀念。

縣府社會及勞動局林志忠局長表示，縣府長期關心外國勞工在台工作與生活情形，透過舉辦各類宣導與關懷活動，期能強化外國人法令知識，減少逃逸與違法事件的發生，並促進雇主與勞工之間的良好互動與信任關係，達到雙贏的和諧勞動環境。

此次活動除提供法令宣導資料外，也設計互動有獎問答環節，讓外國朋友以輕鬆方式認識勞動權益，活動現場氣氛熱烈，充分展現多元文化融合的美好成果。

南投縣政府提醒，若有聘僱外國人相關問題，可洽社會及勞動局勞工行政科（電話：049-2244082）洽詢。（照片記者謝雅情翻攝）