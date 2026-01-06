南投縣府表揚全國語文競賽成績績優選手及指導老師 感謝為縣爭光

許縣長頒贈獲獎選手及其指導教師獎金，以實質獎勵感謝他們為縣爭光。（縣府提供）





114年全國語文競賽於114年11月23日與11月30日在台中市圓滿落幕，來自全國22縣市、2,400餘名頂尖選手同場競技。南投縣代表隊在此次賽事中成績大幅躍進，創下近年最佳紀錄，一舉奪下個人賽特優24位、團體賽特優2隊、優等及甲等獎項共計83項的傲人成績，總體排名榮登全國「非六都縣市」第二名，為南投爭得無上殊榮。

南投縣府為嘉勉獲獎師生的辛勤付出，6日上午在埔里鎮蔡記東華食府舉辦頒獎典禮暨交流分享會，縣長許淑華及副縣長王瑞德出席致賀，並分批頒贈獲獎選手及其指導教師獎金，以實質獎勵感謝他們為縣爭光。縣議員黃世芳、陳宜君、吳國昌、林芳伃都到場觀禮，過程隆重。

許縣長頒贈獲獎選手及其指導教師獎金。（縣府提供）

許縣長說，縣府非常重視教育政策，除寬編教育預算，完善校園軟硬體環境，也編列學生出國獎助學金，鼓勵學生及學校出國學習交流；感謝全縣校長及老師的付出，讓南投縣教育日益精進：獎金與榮耀是象徵，更重要的是奮鬥過程累積的養分，此次全國語文競賽南投縣代表隊爭取到近年最佳成績，除了感謝指導老師的用心指導，更要肯定選手的努力及傑出表現，未來縣府會持續完善教育施政，做老師及學生的後盾，培養更多傑出人才，為社會貢獻，為南投爭光；她勉勵選手保持精益求精的學習態度，提升校園語文學習風氣，縣府也會持續優化集訓機制，讓南投的語文教育深耕發展，期許明年再譜新猷。

王副縣長頒贈獲獎選手及其指導教師獎金。（縣府提供）

王副縣長指出，為了助力代表隊出賽為縣爭取佳績，縣府規劃了長達數月的培訓計畫，從縣賽後至全國賽前，共辦理「7次賽前精進集訓」，邀請語文界專家學者指導，並提供模擬實戰的情境，縣府全額支持集訓費用，讓南投縣語文的頂尖好手皆能在無後顧之憂的環境下專注練習，成為選手最強的底氣。師生攜手譜寫榮耀篇章，榮耀的背後，是指導老師與學生無數的汗水與堅持。

教育處表示，此次佳績是對南投推動多元族群語言教育的最高讚譽。無論是國語、臺灣台語、臺灣客語或原住民族語，南投學子都自信地講述著這塊土地的故事。特別是原住民族語讀者劇場的兩隊特優隊伍，透過師生共創劇本，展現了部落文化傳承的生命力，紮根語文教育，南投再創高峰。

在分享會中，指導學生廖綝恩榮獲特優的張春美老師分享：「流淚撒種的，必歡呼收割！」她表示，綝恩展現了驚人毅力，而縣府辦理的七次集訓期間，孩子心無旁騖的投入，更是成功的關鍵。

針對競爭激烈的「情境式演說」，巫麗娟老師分享獨到心法。她引導學生以「火柴人」繪圖將抽象思維轉化為文字，並將演說內容拆解為生活對話。巫老師感性地說：「語言學習需要耐心，『慢下來』引導，讓孩子意識到語言不是枯燥的課本，而是生活與文化的延伸。」

指導出特優選手胡宸勛的呂金燕老師，將朗讀比喻為歌唱，要求學生咬字清晰、情感投入。宸勛在老師引導下，練就了抑揚頓挫的功力，以聲音魅力征服評審。林琥發老師則引用「得天下英才而教育之」形容指導學生林宗威的歷程，他採取「因勢利導」策略拓展學生視野，並特別感謝縣府集訓對累積實戰經驗的莫大助益。

