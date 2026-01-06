南投縣府表揚114年全國語文競賽成績績優選手及指導老師

頒獎典禮暨交流分享會（圖源：南投縣府提供）

114 年全國語文競賽來自全國各縣市頂尖選手同場競技。南投縣代表隊在賽事中成績大幅躍進，創下近年最佳紀錄，獲得個人賽特優24位、團體賽特優2隊、優等及甲等獎項共計83項的好成績。

南投縣府為了嘉勉獲獎師生的辛勤付出，6日舉辦頒獎典禮暨交流分享會，頒贈獲獎選手與指導教師獎金，感謝他們為南投縣爭光。南投縣長許淑華勉勵選手保持精益求精的學習態度，提升校園語文學習風氣，縣府也會持續優化集訓機制，讓南投的語文教育深耕發展。

針對競爭激烈的「情境式演說」，巫麗娟老師引導學生以「火柴人」繪圖將抽象思維轉化為文字，將演說內容拆解為生活對話。她說，語言學習需要耐心，「慢下來」引導，讓孩子意識到語言不是枯燥的課本，而是生活與文化的延伸。

呂金燕老師將朗讀比喻為歌唱，要求學生咬字清晰、情感投入；特優選手胡宸勛在呂老師引導下，練就了抑揚頓挫的功力，以聲音魅力征服評審。