南投縣府要在名間蓋設焚化爐惹議「中央有動作了」！行政院：農業部說明土地變更需報核「要求縣府提供充分理由」

南投縣府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐引發反彈。資深媒體人周玉蔻今（2）日轉述地方人士反映，質疑為何民進黨中央政府不聲援黨籍名間鄉長陳翰立，？為何國有財產署願意撥用特種農業區用地給縣府蓋焚化爐？行政院回應，農業部已說明土地變更需報核，而且涉及農業經濟影響，要求縣府提供充分理由。

名間焚化爐案在上週六召開二階環評界定會議，自救會、100多名鄉親皆到場參加，連鄰近的雲林縣林內鄉、彰化縣二水鄉縣議員和民代都到場聲援，質疑選址不當，將影響下游聚落用水，還有茶園、果樹等農作物安全。

自救會質疑，焚化爐開發單位為南投縣政府，未取得焚化爐獨立聯外道路土地同意書，環保局就急著召開二階環評界定會，要求縣府補正後再開會，維護程序正義。不過，現場會議主席蔡勇斌認為，會議不涉及焚化爐案通過與否，而是要與民眾討論，堅持會議持續進行。

隨後，現場陳情民眾不滿程序不公，高喊「流會」、「會議無效」、「許淑華下台」等，更有四、五名民眾當場下跪，要求會議停止，更有會議桌被掀翻，還有情緒激動的民眾被警方壓制。這段影片被上傳網路後引起震撼，不少網友留言表示「人民居然要下跪」、「為了保護自己的環境居然要被逼到這樣」、「人民向政府官員下跪，我是來到中國嗎？」、「我以為這畫面不會在台灣看到」。

周玉蔻今日在臉書發文表示，民進黨中央政府為什麼不站出來聲援民進黨籍名間鄉鄉長反對興建焚化爐的抗爭行動？

周玉蔻直言，南投名間鄉鄉長，民進黨籍的陳翰立誓死反對國民黨縣長許淑華在當地興建焚火爐的政策，已經引起鄉民及南投人的高度關切！

周玉蔻透露，地方人士反映，民進黨執政的中央政府，怎麼可以任由地方國民黨縣長想要蓋在名間鄉，就蓋在名間鄉？另外，行政院和環境部是否該給黨籍鄉長更大的支持？為何國有財產署願意撥用特種農業區用地給縣府蓋焚化爐呢？

地方人士也說，土地是中央國有財產署的，是特種農業區，為何國有財產署願意撥用特種農業區用地給縣府蓋焚化爐呢？中央應該出來表態一下，不要放任南投縣政府隻手遮天，「環境部、農業部、財政部踹共！」

對此，行政院發言人李慧芝今日回應，農業部已說明土地變更需報核，而且涉及農業經濟影響，要求縣府提供充分理由。

