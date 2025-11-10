南投縣府辦理私立就業服務機構座談會 攜手業者打造友善移工環境

【記者 謝雅情／南投 報導】為強化南投縣外籍移工管理與服務品質，南投縣政府社會及勞動局於11月7日在南投縣立婦幼館舉辦「114年度第二場私立就業服務機構政令宣導暨座談會」，邀集轄內私立就業服務機構共同研討移工生活管理作為，並宣導相關局處法令規定。

本次座談會由代理秘書長簡青松主持，會中邀請本縣辦理移工業務之31家仲介業者與會，並有臺中市就業服務商業同業公會黃理事長率領18名公會成員共襄盛舉，簡代理秘書長於會中特別感謝仲介業者與相關單位長期的協助與配合，強調政府與業者之間良好的溝通與合作，是維持縣內產業穩定與勞動環境友善的關鍵。座談會聚焦於移工聘僱管理、衛生及民生等相關議題，與會人員進行深入討論，並就相關法令進行交流及意見分享。

廣告 廣告

考量南崗工業區鄰近住宅區的特殊環境，縣府特別關注民眾對於移工生活管理所衍生的關切，例如環境維護、噪音管制及生活安全等議題。縣府藉由此次平台，與各單位加強協調，積極推動宿舍管理規範、交通安全及法令宣導，期望能有效減少違規情事發生，並兼顧社區居民的生活品質。

縣府表示，外籍移工不僅補足了產業及家庭的人力需求，也促進了地方經濟及社會的多元發展。面對法規不斷更新及移工需求持續擴張的趨勢，縣府將持續透過政令宣導、座談研討與跨單位合作，協助就業服務機構與雇主正確落實相關規定。

南投縣府強調，將持續建構更有效率且具人性化的管理模式，讓移工能在安全、友善的環境中安心工作與生活，同時讓在地居民享有更高品質的居住環境。縣府期盼透過公私協力，共同打造和諧勞動環境，促進地方經濟繁榮。（照片記者謝雅情翻攝）