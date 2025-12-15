南投縣府辦理精障者協作模式服務據點聯合成果發表會

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣自111年6月開辦南投縣首間障礙者協作模式服務據點自由會所以來，委託南投縣社團法人康復之友協會承辦，至今已穩定支持逾3年，為提升南投縣協作模式服務的涵蓋率，今(114)年8月7日第2個會所在竹山鎮正式成立-竹夢會所，持續秉持著「會所相信會員」，不因精神疾病剝奪被信任和為自己做決定的權利，12日在草屯武食餐廳舉辦服務據點聯合成果發表會。

南投縣截至114年10月止本縣身心障礙者人口數計33,203人，其中精神障礙者人口數計3,416人，約為全縣身心障礙者總人口數10.2%，各區域分布情形其中以埔里鎮683人為最高，其次依序為南投市(677人)、草屯鎮(578人)、竹山鎮(320人)、名間鄉(262人)等；障礙等級則以中度2,017人最高。

南投縣政府社會及勞動局林志忠局長表示會所旨在成為本縣精神障礙者的社區避風港，期透過舉辦各類公共論壇、講座活動及社交團體等，與專業人員以夥伴關係互相支持，促使障礙者突破舊有角色。

會所活動內容包括定期召開會議、工作討論及課程，促進會員自主決策，截至「自由會所」截至10月底辦理16場宣導，計915人次；社交休閒40場次，其中會員回娘家活動8場次，計97人次；家訪27個家庭共計69人次；「竹夢會所」辦理16場宣導，計915人次；講座團體辦理2場次，計41人次，為積極招募會員電訪46個家庭數，持續擴大服務觸角，無論是定期的公共會議、工作討論，或是各項講座課程，所有的活動設計，都是為了讓會員從生活的細微處，練習做決策、擁有自主選擇的權利。

持續讓南投縣在地資源網絡更加認識精神障礙者協作模式的服務目標，也期透過連結各個網絡單位讓精神障礙者在社區中有更完善的支持系統，促使精神障礙者穩定其生活品質。以身心障礙者權利公約(簡稱CRPD)的精神推動各項福利服務，持續積極開拓相關福利服務資源，照顧更多身心障礙朋友。（照片記者謝雅情翻攝）