南投縣府預計花費逾600萬元 改善草屯國姓三校教學環境

敦和國小學童以獨輪車表演歡迎縣長一行。（縣府提供）





南投縣有不少學校設施老舊待整修，為了改善學校環境，縣長許淑華7日由教育處長王淑玲陪同，前往草屯鎮、國姓鄉三所學校會勘，同意斥資逾600萬元更換敦和國小冷氣、整修北投國小綜合球場，改善國姓國中戶外木棧道平台防水設備。許縣長表示，每所學校都有不同的特殊性，縣府將持續投入教育資源，逐年逐步改善學校設施，讓孩子能在更好的環境中學習成長。

許縣長一行先到草屯敦和國小，學生以獨輪車表演熱烈歡迎。校長葉兆祺簡報指出，學校活動中心使用量非常大，除了常舉辦各類活動，學校羽球隊每天也都在此練球，民國95年購置的氣冷式箱型冷氣因機器老舊，冷卻效果差，且出風口也已破損，不堪使用。

廣告 廣告

許縣長一行會勘允斥資為學校汰換冷氣。（縣府提供）

許縣長表示，敦和國小活動中心冷氣機汰舊換新，除需購買9台8.0KW、22.4KW、44.8KW規格的冷氣機外，還需更新電力系統及管線配置，總經費約350萬元，讓學校辦理各種活動及學生上課、訓練更舒適。

許縣長和學童體驗水稻脫穀。（縣府提供）

縣議員唐曉棻、李洲忠、蔡銘軒、林友友等人都到場，感謝縣府對學校改善的用心。

許縣長抵達北投國小時，正好遇到台中的學校參訪，她與學生一同使用水稻脫穀機體驗水稻脫穀。校長陳文燦說，校內球場除了國小及幼兒園體育課、平時開放給社區居民運動，直排輪、跳繩隊、巧固球隊及校慶運動會、母親節藝文晚會也都會使用，球場從民國84年啟用、99年整修使用迄今，因長期使用及日曬雨淋，場地隆起、積水、破損嚴重，希望整修及規劃為籃球、排球、巧固球皆能使用的綜合球場。

國姓國中重建至今20多年不少地方滲水待修。（縣府提供）

許縣長說，北投國小在校長用心辦學下，學生人數不斷增加，來自台中的學生也會到此體驗食農教育，此次需改善的球場使用頻率高，石川、北投社區居民都會到此運動，將花費約77萬元協助學校整建球場。

廣告 廣告

國姓國中校長陳啟濃向許縣長、縣議員陳宜君、國姓鄉長邱美玲說明，學校自九二一地震重建後至今已20多年，每逢夏季午後下雨，便有多處走廊、室內空間淹水，辦公室及教室天花板也嚴重滲水，不僅師生使用不便，也怕發生意外，希望能施工改善。

許縣長會勘國姓國中確認木棧道及花台年久失修，導致破損漏水，發現應拆除花台才能徹底解決漏水問題，預算將從原先的122萬提高到約200萬元，將盡快施工補強，未來也將持續向中央爭取階段性經費補助，改善校園環境。





更多新聞推薦

● 藍白封殺NCC人事案 卓揆稱未來再考慮與在野合作模式 民眾黨立院團：毫無下限