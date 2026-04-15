南投縣府「一心二夜演唱會」 榮獲美國 MUSE 創意最高榮譽白金獎

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

南投縣府新聞及行政處榮獲國際級白金獎。（記者扶小萍攝）





南投縣政府策展的「一心二夜演唱會」不僅湧進14萬人次造成空前轟動，15日更傳回捷報榮獲2026美國繆思創意大獎（MUSE Creative Awards）活動類-演唱會最高等級的白金獎，負責主辦的縣政府新聞及行政處長蔡明志強調藉此鼓勵同仁的努力受到國際肯定，未來在舉辦各項活動尤其一心二夜活動只會更為努力精進，期許同仁一起在許縣長領導下，南投縣政府持續向前，為縣民謀取更高的榮譽與鼓勵。

美國繆思獎係由國際獎項協會（IAA）主辦，乃全球創意設計界深具影響力的盛事之一。在數千件參予作品中能脫穎而出獲白金獎代表在視覺設計、技術執行、創意敘事上均需獲得評審團85分以上的頂尖共識。南投縣以地方盛會勇奪白金獎，不僅是南投的突破，更展現世界對南投能量的高度肯定。以往五月天、陶喆、林俊傑及蕭敬騰等國際巡迴演唱會都曾榮獲此殊榮。

廣告 廣告

蔡明志處長強調獎項屬於所有同仁與觀眾。（記者扶小萍攝）

白金獎座與獎狀在15日送達縣府，蔡處長表示很開心縣府收到繆思設計獎最高榮譽白金獎，由縣府新聞及行政處主辦的一心二夜演唱會，去年人數達14萬人，整個舞台設計聲光卡司都獲得評審的肯定，這是南投縣政府首座白金繆思獎。感謝南投縣府所有同仁與新聞科廣電科同仁不懈努力下獲此殊榮。

謬思獎座與獎狀代表獲將受到國際高度肯定。（記者扶小萍攝）

去年新聞及行政處主辦的一心二夜演唱會以跨世代的音樂對話分「經典之夜」與「音浪之夜」兩場進行，邀請不同世代民歌唱將接力傳唱，展現音樂的傳承，首場「經典之夜」由羅大佑、胡德夫、李建復、鄭怡、金智娟、王海玲等傳奇歌手領軍，以華語經典與民歌喚醒民眾對土地的集體記憶，讓現場充滿深情合唱的溫馨氣息。第二晚「音浪之夜」由玖壹壹、韋禮安、美秀集團、U:NUS 等流行指標接棒，強烈的節奏與舞台能量吸引年輕世代聚集，兩天的音樂會吸引14萬人次粉絲應援，熱浪沸騰了南投的夜空欲罷不能。

演唱會立委縣長議員都出席盛況空前。（記者扶小萍資料照）

評審團高度讚賞活動選址於承載歷史記憶的中興新村大操場。利用低密度環境與開闊綠地，讓旋律在夜色中自然流動，營造出「城市本身即是舞台」的場域感。結合茶博會的茶香氛圍，讓這場盛會不僅是感官饗宴，更是南投特有生活質感的延伸，兩日累積超過14萬人次，創下在地口碑與觀光高峰。

一心二夜演唱會吸睛轟動。（縣府提供）

評審團也特別肯定南投縣府將「交通安全、消防防災」等生硬的宣導，巧妙轉化為互動體驗。透過演唱會的龐大影響力，讓政務資訊化為守護家園的溫暖力量。這種兼具美學質感與社會責任的專業高度，展現了地方政府舉辦大型活動的新典範。

南投縣政府將持續秉持這份國際標準，將榮耀轉化為動力，持續為縣民帶來具國際水準的南投印象。



更多新聞推薦

● 美國展開301調查 政院：已提交書面意見，盼鞏固台美ART及MOU談判成果