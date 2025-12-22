南投縣復能助力 失能者重啟進食能力!

【記者 謝雅情／南投 報導】長照「復能服務」是透過專業人員到宅依失能者或主要照顧者所期待恢復的能力進行訓練及指導，目的是提升自主生活能力、發揮潛能，恢復日常生活功能，以減輕照顧者負擔，南投縣114年專業服務特約服務單位計18家，服務區域遍及縣內各鄉鎮市，截至11月底接受專業服務計272人。

縣府衛生局長陳南松指出，與「復健治療」不同的是，「復能服務」是專業指導人員（如護理師、營養師、職能治療師等）到宅確認失能者的復能目標、訂定階段性目標，提供客製化訓練課程與教材，如同教練一樣，指導個案與家屬在家中每日自主練習，家屬可透過錄影等方式紀錄，將訓練情形回饋給專業人員，由專業人員評估目標達成情形，以調整訓練方式或進行下一階段目標。「復能服務」對象來源經照管中心評估失能等級2至8級的長照需求者，自行負擔額度比例為：第三類(一般戶16%)、第二類(長照中低收5%)、第一類(長照低收0%)。

劉奶奶81歲，因心臟疾病住院治療，住院期間因進食困難放置鼻胃管，出院返家後奶奶及家屬期待移除鼻胃管改由口進食，故申請長照復能服務。專業人員初次至案家評估奶奶現有吞嚥能力及潛力，奶奶雖常有嗆咳情形，經專業復能指導老師評估後，認為應可經由練習與指導進行吞嚥動作降低嗆咳能力，指導家屬可將奶奶移位坐於輪椅，並使用海綿潔牙棒先做清潔口腔牙齦與舌苔，以先刺激口腔內部，於兩部兩側臉頰與下顎咽處做軟組織放鬆，改善個案臉部僵硬問題，並制定每日居家作業，透過家屬協助失能者在家中自我訓練，專業人員提供每週一次到宅指導服務，每次先評估奶奶前次居家作業訓練情形，如有進步會制訂進階訓練，經由三個月的訓練劉奶奶成功移除鼻胃管，現可由口進食粥或軟爛飲食，飲品中加入增稠劑可飲約250ML期間無嗆咳發生。

民眾若有相關需求，可透過全國統一長照專線1966轉接至各縣市的照管中心，或直接聯繫縣府長期照顧管理中心專線（049-2209595），亦可使用縣府網路e櫃檯(https://eservice.nantou.gov.tw)進行線上申請。（照片記者謝雅情翻攝）