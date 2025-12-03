南投縣性騷擾防治場所主人表揚：雲品溫泉酒店與德安啟智教養院

【記者 謝雅情／南投 報導】縣政府於11月25日辦理「114年度性騷擾防治場所主人表揚活動」，由王副縣長瑞德頒獎，表揚雲品溫泉酒店及財團法人南投縣私立德安啟智教養院，肯定兩家民間單位在推動性騷擾防治及營造安全友善空間方面的卓越成效。

雲品溫泉酒店具備完善的員工教育訓練制度，除定期辦理性騷擾防治相關課程，協助員工熟悉法令內容與應對流程外，更積極邀請外部專業講師授課，以強化實務操作與即時應變能力。透過持續性的訓練，飯店不僅提升員工專業度，也營造出更安全、友善且具敏感度的服務環境，獲得評選委員肯定。

另一獲獎單位財團法人南投縣私立德安啟智教養院為身心障礙者照顧機構，其「分級輔導與風險辨識」制度深具參考價值。院方針對不同服務對象的特性與需求，建立分級教育與預防策略，透過個別化輔導、強化生活教育、提升人際互動技巧等方式，有效降低性騷擾事件的發生機率。其系統化、持續性的運作模式，在實務面展現顯著成效，成為特殊對象照護場域中的重要示範示例。

南投縣政府對兩家獲獎單位表達祝賀，並表示性騷擾防治工作需政府、企業及民間團體共同投入；唯有持續提升場域敏感度、健全相關制度，方能使民眾在生活、工作與接受照護時，皆能享有安全與受尊重的環境。

未來，南投縣政府將持續辦理各場所主人性騷擾防治培訓課程、公共場所稽查及製作各式宣導品，期盼更多單位共同參與，一同打造更安全、更友善且具性別平等意識的社會。

相關活動資訊請洽南投縣政府社會及勞動局成人保護科049-2222106分機1857。（照片記者 謝雅情翻攝）