南投縣政府敬軍慰問兵整中心 關懷官兵支持國軍

記者王子昌／綜合報導

為慰勉國軍官兵辛勞，南投縣政府日前率各界代表前往陸軍兵整中心實施敬軍慰問活動，向堅守崗位的官兵表達誠摯關懷與新春祝福。敬軍團由南投縣政府秘書長李良珠率隊，展現地方政府與社會各界對國軍長期以來的支持與肯定，活動全程溫馨、隆重，充分體現「軍民一家親」的深厚情誼，並為即將到來的農曆春節增添溫暖氛圍。

中心主任張少將表示，南投縣政府及各界長期關心國軍、支持部隊，是官兵持續精進本務的重要後盾。兵整中心肩負國軍後勤整備與戰力維繫重任，未來將持續秉持專業與紀律，強化戰備整備，確保任務遂行，以實際行動回應社會各界的期許。

南投縣政府敬軍團慰問兵整中心，展現「軍民一家親」深厚情誼。（兵整中心提供）