南投縣政府衛生局再創佳績！ 榮獲2025第九屆資誠永續影響力獎社會組銅獎
【記者 謝雅情／南投 報導】2025第九屆「資誠永續影響力獎」評選結果揭曉，南投縣政府衛生局以《營養翻轉健康不平等》脫穎而出，榮獲「社會組－銅獎」，是歷年來全台衛生局獲得最高獎項。此獎項表揚以行動實踐永續理念、創造社會正向影響的卓越專案，衛生局透過推動銀髮族飲食質地教育計畫，成功建構高齡友善的支持性環境，展現持續守護長者健康、促進社會共融的豐碩成果。
「資誠永續影響力獎」以「善用故事力，創造影響力」為核心精神，透過影像傳遞行動故事，展現如何實踐聯合國永續發展目標（SDGs），推動社會共益。南投縣政府衛生局以《營養翻轉健康不平等》推廣歷程，展現高齡營養照護的創新模式，引起評審共鳴，獲得高度肯定，回饋的評語為專案切中長者營養與咀嚼困境，並透過不同語言精準回應長者需求，是個十分完整、執行細緻且有影響力的計劃，期待未來可拓展至其他地區，擴大永續效益。
面對超高齡化社會的挑戰，南投縣政府衛生局與弘光科技大學USR計畫合作，辦理「飲食質地調整實作工作坊」，培訓多位種子師資，將專業知識轉化為日常可行的照護行動，幫助長者「吃得下、吃得對、吃得巧」。此外，本局積極拓展社區營養服務網絡，在水里、埔里、草屯設立3處分中心，營養師深入社區提供營養風險評估，及早發現並介入營養不良長者；結合遠距之愛衛教平台，讓營養衛教的觸角延伸到最偏遠的角落，同時開發多元族群語系營養衛教素材，包含全國首創布農語、賽德克語、泰雅語、邵族語等四種原民語健康繪本、台語及國語有聲健康書，以及英文、越南文、泰文、印尼文等多國語言文宣，打破語言隔閡，讓營養教育更貼近每一位長者與照顧者。
衛生局長陳南松表示，南投縣長者占總人口五分之一，長輩的牙口或許不如以往，卻仍渴望能吃得下、吃得對。我們深信，營養照護不只是專業服務，更是一種溫柔的陪伴與守護。《營養翻轉健康不平等》不只是餐桌上的改變，更是一份尊重生命、守護健康的信念。此次獲獎，是全體同仁長期努力與跨界合作的成果，也是南投在高齡營養推動上與國際永續發展目標接軌的重要里程碑。（照片記者謝雅情翻攝）
