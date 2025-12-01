南投縣政府114年度第3次員工月會

南投縣府一一四年度第三次員工月會(一)日下午二時在A棟七樓國際會議廳舉行；邀集縣府及其所屬機關公務同仁，以及南投縣一一四年度績優工友等相關受獎人，共計一百四十多人共襄盛舉。

此次月會除安排頒獎，也特別邀請蛹之生心理諮商所的許惋稜諮商心理師為大家做專題演講，講題為：「壓力調適講座-想躺平了嗎?」，講師將結合實際經驗，帶領在座的公務同仁學習了解、管理自身情緒，並學會如何有效調適壓力，以提升生活品質與工作效能。

每個人在成長過程中，需要學習如何與他人相處、如何圓融處事以及如何在工作與家庭間取得平衡，然而在成為成熟穩重的大人的過程中，無形中也讓自身產生壓力，若選擇長期忽視這樣的負面情緒，甚至否認與責怪自己，不僅影響身心健康，更有可能會影響他人，造成公務團隊衝突加劇，進而影響公務運作的推行。

壓力是感受到威脅時，產生的心理或情緒上緊張狀態，它的存在讓我們更能即時面對當下的處境，若能有意識的覺察與接納壓力，將能讓我們更完整地覺知自己的狀態，學習如何調適自身壓力，以便更有效地應對生活挑戰並維持身心健康。