南投縣救國團辦理領導幹部講習 強化團務運作量能

▲南投縣救國團辦理領導幹部講習大合影。(南投縣團委會提供)

為強化義工幹部之團隊向心力與組織運作效能，救國團南投縣團委會於二月一日辦理一一五年領導幹部暨五組組長講習，本次研習邀請游顥立法委員及救國團南投縣團委會孫玉珍主任委員勉勵八十位義工夥伴，希望透過多元課程與經驗交流，提升幹部專業知能與領導能力，為新年度團務工作奠定穩固基礎。

講習著重於團務精神的延續與創新，藉由資深義工與新進幹部的互動交流，深化彼此情感連結，並傳承救國團長期投入社會服務的核心價值，透過系統性的培訓與理念分享，期盼培養具備責任感與行動力的幹部人才，使團務工作在穩健中持續創新與發展。

活動內容豐富且富有互動性，特別邀請臺中市工商青年社會服務隊張彩梅老師，以活潑有趣的「探索教育」課程，透過體驗式活動引導學員在輕鬆的氛圍中認識團隊合作的重要性，另由一一四年榮獲十大績優單位的南投縣工商青年社會服務隊紀百鍊諮詢委員進行公益服務經驗分享，傳遞服務歷程中的感動與省思，此外，課程亦安排縣團委會輔導員說明社會團務工作重點及志願服務相關規範，協助幹部清楚了解各組工作職掌，提升整體運作效率。

救國團南投縣團委會總幹事李明組表示，義工是推動團務最重要的力量，透過此次講習，不僅能凝聚幹部情感、強化橫向聯繫，更能建立正確的服務理念與領導思維，期待所有幹部將所學帶回各單位，持續深耕在地、服務社會，共同為南投注入更多溫暖與正向能量。