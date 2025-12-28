南投縣文學家作品集第32輯入選名單出爐!

「南投縣文學家作品集第32輯」出版名單在眾所期盼下出爐了!南投縣政府文化局為倡導及獎勵地方文藝創作風氣，自民國八十二年起，每年徵選縣內優秀文學創作，規劃出版「南投縣文學家作品集」，目前已出版一百二十九本。

第32輯於徵選由文化局邀請路寒袖(王志誠)、陳憲仁、廖振富三位委員進行評審，蔡宜勳《凌晨三點，廚房的燈亮起》、簡婉裁《棋語篇》、黃瑞奇《佇心中種了一欉櫻花-大可為之》雀屏中選。入選出版作者可獲贈專輯二百本及稿酬二萬元。

廣告 廣告

評審委員表示，《凌晨三點，廚房的燈亮起》文筆爽利而老練，運筆自如，巧於布局。題材廣泛，自日常生活入手，或感人，或幽默；《棋語篇》題材都是來自真實生活經驗，環繞親情、人物、鄉土情懷等範疇，情感真摯，文字樸質；《佇心中種了一欉櫻花-大可為之》涵蓋台語與華語的現代詩集，題材多樣，以寫景與詠花詩最多，也有不少作品屬於歌詞與舞劇創作，語言爽利，節奏輕快。

「南投縣文學家作品集」徵選出版是為保存縣籍作家優秀作品，留下本縣珍貴文學資產，文化局感謝所有參選者不吝提供稿件及三位評審委員辛苦審稿評選，更歡迎本縣文學作家繼續創作，踴躍參加徵選！