南投縣新秘書長李良珠財政背景超狂 副縣長人選還在找

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

立法院去年底通過《地方制度法》修正案，讓地方政府可重新對組織作調整以強化行政效能，南投縣依人口可增置副縣長1人及副秘書長1人。南投縣政府15日發布人事命令，秘書長一職由縣府財政處長李良珠升任。此外，副秘書長，由憲政參議簡育民升任，新任正、副秘書長都將於今（16）日到任。

縣府人事處指出，新任秘書長李良珠原為縣府財政處長，具東海大學公共事務學系碩士學歷，曾任財政部國有財產局台灣北區及中區辦事處主任、財政部國有財產署中區分署主任，2016年1月22日就任縣府財政處長以來，積極協助縣府努力節流、開源、穩健理財，讓縣府在去年12月成功達成縣政零負債，更能推動轄內建設。

新任副秘書長簡育民原是縣府參議，具中興大學土木工程學系碩士背景，具備專業土木工程學歷與豐富的工程經歷，曾任縣府建設處、農業處及工務處副處長、工務處處長等職務，在縣府任職期間協助縣府推動各項工程不計其數，未來在工程各方面建設，。

縣府人事處表示，未來在新任秘書長及副秘書長的指導協助下，將持續精進各項縣政，好的繼續保持、不足的修正改進，做好為民服務工作。

另外，地方制度法修正後南投縣將置副縣長二名，南投縣長許淑華日前表示，副縣長工作繁重，不僅要匯整縣府所有業務，還需代表縣長跑許多行程，如何覓得優秀人才為南投縣服務至為重要，暫時尚無目標人選。

