南投縣智慧候車亭剪綵啟用

南投縣府規劃興建草屯大觀站特色候車亭智慧候車亭剪綵啟用。 (記者蔡榮宗攝)

「乎民眾足方便、南投縣政府真感心！」有了智慧候車亭搭客運、公車，民眾不再擔心久候錯過或過站不停了，全力配合促成智慧候車亭大觀站順利設置的草屯基督長老教會主任牧師黃清立這麼說。

南投縣政府為提升通勤民眾交通便利，積極調查全縣候車亭改善需求，並推動候車亭改善與建置，今年共完成十處智慧候車亭及六處智慧站牌，除提供即時的班車到站或等候時間，還有按鈕即以亮燈提醒「運轉手」民眾有搭車需求的「乘車服務鈕」，十九日在全新改頭換面的草屯鎮基督長老教會前大觀站特色候車亭，舉辦智慧候車亭啟用典禮，親自剪綵的縣長許淑華開心表示，明年至少還會再新增二十八處智慧候車亭或站牌，希望各鄉鎮村里長大力協助取得用地，加速智慧型候車服務普及全縣。

啟用典禮成為在地民眾同樂共歡的盛會，明正里土風舞班媽媽特別表演精彩舞蹈揭開序幕，也吸大批在民眾觀禮，縣府計畫處長邱紹偉、縣議員林儒暘、蔡銘軒及草屯鎮公所秘書洪崧莆、草屯鎮代會副主席林永安等多位鎮代及里長都出席，南投客運、總達客運、國光客運、全航客運及南投監理站都派代表出席，草屯基督長老教會主任牧師黃清立、代議長老李世昌也全程參與，除提供場地更鼓勵大批教友到場見證。

南投縣交通管理所長王丞達簡報指出，本興建的候車亭除照明、座椅等基礎設施，也首次規模性引進智慧候車亭與智慧站牌設計，提供通勤民眾即時到站資訊，讓民眾候車更加便利。

交管所去年起盤點縣內各地公車路線運量，評估各公車站候車民眾搭車人次，並規劃興建智慧候車亭與智慧站牌。今年內在南投市、草屯鎮、埔里鎮，陸續規劃設置10座智慧候車亭與6處智慧站牌，其中大觀站更是融入在地意象的特色型智慧候車亭。

許縣長指出，縣府所建置的智慧候車亭，除提供遮雨、候車座椅及照明設施，減輕候車民眾過去因天候與夜間因素造成的不便外，另進一步設計加裝乘車服務燈，民眾如有搭車需求，可在候車亭內按鈕亮燈，除讓公車司機到站前便能提早察覺接駁需求，讓民眾再無需看到班車衝出馬路攔車，可以大幅降低交通意外風險，提供候車民眾更加安全的服務與保障。

許縣長說，智慧候車亭公車到站資訊看板，採太陽能板供電，除符合環保永續的理念外，另因獨立供電之設計，可免除因停電可能導致的服務資訊中斷造成候車民眾不便，充分兼顧節能、夜間可視性與民眾候車期間的安全與便利，交管所將持續在縣內各地評估公共運輸運量與民眾需求，並擴大興建智慧候車亭與站牌，已確定明年至少會再增設28處，讓全縣智慧型候車亭、站牌增加到44處。。

許縣長說，特別感謝草屯基督長老教會主任牧師黃清立及所有教友、同工，願意提供大觀站用地來興設本縣的第一座具有在地特色的候車亭，並在興建期間全力熱心協助，也感謝縣議會的支持與指導，加上鎮公所、客運業者協助與設計監造與施工團隊的投入，請鄉親在未來多加使用並給予縣府回饋，讓我們把縣內各地的候車環境越做越好，提供更周到、更貼心遍及全縣的公共運輸服務。