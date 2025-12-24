南投縣有愛無礙教育闖關 建立友善共融社會

記者張益銘／南投報導

南投縣政府主辦、富功國小承辦的「有愛無礙、和樂融融」融合教育闖關活動，今（24）日在草屯欣隆農場展開，吸引近200位縣內國中小師生參與，透過體驗，加深對身心障礙的理解，建立友善、共融社會。

耶誕節前夕，縣府舉辦闖關活動，歡樂滿滿，氣氛十足。南投縣長許淑華不但到場和孩子們互動，還送上乖乖當禮物，大人、小孩通通有，一位同學回贈「造型汽球」，禮尚往來，現場笑開懷。

許淑華表示，包容力應從兒童階段開始培養，透過寓教於樂體驗，讓孩子理解差異、培養同理心與主動支持的能力，這是舉辦活動重要目的。

「有愛無礙、和樂融融」融合教育闖關，安排活動包括「有愛無礙魔術秀」與「多肉植物DIY」，並進行5大闖關，從視障體驗、手語挑戰、輪椅闖關、拼圖共創及共融知識王，讓參與者親身感受身心障礙者的生活挑戰；尾聲並安排「我愛菇菇午餐饗宴」，共享交流心得。

許淑華感謝各方投入，除頒感謝狀給欣隆農場，同時期盼尊重多元的理念能落實在生活中；縣議員唐曉棻也到場和學生、家長互動，表示對活動的支持。該活動繼去年首辦獲好評後，今年再度舉辦，展現南投縣推動融合教育的決心。

南投縣政府主辦、富功國小承辦的「有愛無礙、和樂融融」融合教育闖關活動，今（24）日在草屯欣隆農場展開。（記者張益銘攝）

