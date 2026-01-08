南投縣松柏嶺高空觀景平台園區營運移轉案 1月12日召開招商說明會

為了讓投資者了解相關招商條件，將在1月12日上午9點30分於縣政府舉辦招商說明會。（圖：觀光處提供）

南投縣名間鄉松柏嶺「松嶺之星」高空觀景平台、將在今（115）年4月完工並辦理驗收，於促參程序完成招商簽約後，提供民間機構6個月裝修期，預計年底開放營運。這項投資案招商已經公告，2月24日公告截止，為了讓投資者了解相關招商條件，將在1月12日上午9點30分於縣政府舉辦招商說明會，縣府觀光處歡迎有意願的投資人踴躍參與。

位於名間鄉的松柏嶺地區為八卦山台地南邊的重要觀光區域，屬南投縣觀光七大軸線中的八卦山休閒軸，縣府希望能藉由特色據點的建設，擴大松柏嶺核心遊憩區的來客基礎，也期待帶動香客轉成遊客，延長遊客停留時間。為此，112年著手推動「名間鄉松柏嶺高空觀景平台」工程建置，期盼藉由導入創新規劃設計的亮點設施，由觀光據點出發，以點成線，以線成面，帶動關聯產業蓬勃發展。

縣府也已經在113年底促成台灣好行-八卦山線成行，方便遊客由高鐵站轉乘到達松柏嶺；後續也將發展高空觀景平台園區智慧景區計畫，納入周邊景點、餐飲、住宿、賣店、體驗活動等服務資訊，整合售票或預約機制，完善地區旅客服務。

觀光處說，名間鄉松柏嶺高空觀景平台完工後，將藉由民間參與公共建設的推動（OT-營運營轉模式），導入民間機構的經營創意與服務專業，協同為松柏嶺地區引入新活力，發揮區位旅遊價值，帶動觀光產業發展與連動地方物產銷售提升。（張文祿報導）