南投縣松柏嶺高空觀景平台園區營運移轉(OT)案 1/12召開招商說明會

【記者 謝雅情／南投 報導】名間鄉松柏嶺高空觀景平台—松嶺之星將於115年4月完工辦理驗收，並於促參程序完成招商簽約後提供民間機構6個月裝修期，預計於115年年底開放營運。本投資案之招商已於115年1月2日公告，115年2月24日公告截止，為增進投資者對本案相關招商條件之瞭解，將於115年1月12日上午9:30於縣府7樓國際會議廳舉辦招商說明會，縣府觀光處竭誠歡迎有意願之投資人踴躍參與。

南投縣為山清水秀的山城，擁有豐沛的自然資源與多元族群，孕育豐富的文化內涵。位於名間鄉之松柏嶺地區為八卦山台地南邊之重要觀光區域，屬南投縣觀光七大軸線中之八卦山休閒軸，縣府希望能藉由特色據點之建設，擴大松柏嶺核心遊憩區之來客基礎，亦期待帶動香客轉成遊客，延長遊客停留時間。為此於112年著手推動「名間鄉松柏嶺高空觀景平台」之工程建置，打造一個別有特色的新公園及新地標，期藉由導入創新規劃設計之亮點設施，由觀光據點出發，以點成線，以線成面，帶動關聯產業蓬勃發展。縣府亦已於113年底促成台灣好行-八卦山線之成行，方便遊客由高鐵站轉乘到達松柏嶺；後續亦將發展高空觀景平台園區智慧景區計畫，納入周邊景點、餐飲、住宿、賣店、體驗活動等服務資訊，整合售票或預約機制，完善地區旅客服務。

為加強地區吸引力與帶動地方投入觀光服務與多元觀光體驗機會，透過公共建設之投資，吸引專業民間廠商投入經營管理，引入活力及創意，提升公共服務品質。名間鄉松柏嶺高空觀景平台完工後，將藉由民間參與公共建設之推動(OT-營運營轉模式)，導入民間機構之經營創意與服務專業，協同為松柏嶺地區引入新活力，發揮區位旅遊價值，帶動觀光產業發展與連動地方物產銷售提升。（照片記者謝雅情翻攝）