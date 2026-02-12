南投縣榮服處拜會縣府 深化榮民眷照顧

記者張益銘／南投報導

南投縣榮民服務處處長李毓錫今（12）日特地於春節前夕，偕同副處長羅婷婷及總幹事吳瑞得拜會南投縣長許淑華，感謝許淑華對榮民眷服務工作的關心與支持。許淑華則表示榮民眷也是縣民，只要有需要縣府協助之處，歡迎隨時提出，期許雙方持續保持密切合作，共同為榮民眷打造優質、綿密的照顧網絡。

許淑華向李毓錫表達歡迎之意，並在民政處長林琦瑜的陪同下，雙方就各項服務工作展開意見交流。李毓錫表示，目前南投縣榮民及其眷屬人數約2萬餘人，榮服處服務照顧的工作與縣府團隊合作密切；其中與民政處較為相關的有國軍因公殞命遺族、義務役傷殘官兵的關懷照顧等。縣府在社會救助、長期照顧服務、獨居高齡者關懷訪視及社區支持體系建構等面向，皆與榮民服務處保持密切橫向聯繫，提升整體服務效率與品質，讓有需要的榮民及眷屬能獲得妥善照顧。

有關義務役傷殘官兵的關懷與照顧，林琦瑜表示，縣府會視個案需要安排替代役男定期前往陪伴與服務，並協助連結相關資源，減輕家庭負擔；此外，年節也會安排關懷慰問活動。

李毓錫表示，未來榮服處將持續與南投縣政府保持密切合作，共同強化社會福利、長期照顧、獨居長者關懷訪視及義務役傷殘官兵照護等各項工作。

南投縣榮服處處長李毓錫拜會南投縣長許淑華。（南投縣榮服處提供）

