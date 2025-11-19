南投縣榮民服務處貼心備暖飲 熱薑茶暖胃更暖心

南投縣榮服處替代役男貼心端暖飲予洽公長輩。（圖／南投榮服處提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】近日東北季風南下，氣溫明顯轉涼，為讓前來洽公的榮民眷在冬季初寒中感受溫暖，南投縣榮民服務處今(19)日特別準備熱薑茶與多樣點心，於大廳服務區提供給洽公榮民眷享用。榮服處表示，隨著天氣逐漸轉冷，許多長者更容易受低溫影響，因此在洽公環境中提供暖身飲品，不僅能舒緩寒意，也能讓大家在辦理業務之餘多一份安心與關懷。許多榮民眷到訪時聞到薑茶香氣，紛紛感到驚喜，直呼「很貼心、很溫暖」!

南投縣榮服處提供暖飲和茶點，讓前來洽公的榮民在寒冬中稍作休息，補充能量。（圖／南投榮服處提供）

南投縣榮服處指出，平時即十分重視洽公環境品質與民眾感受，冬季期間更透過貼心小舉措，讓洽公期間能更舒適順暢。此次特別選用老薑與紅糖調製暖身薑茶，不但促進循環、驅散寒氣，也具自然甘甜風味，搭配餅乾、小點心等輕食，讓前來洽公的榮民眷在等待與辦理過程中能夠稍作休息，補充能量。服務人員也主動向長者提醒保暖要點，協助宣導最近的保健資訊，展現溫暖服務精神，營造友善、自在的洽公氛圍；另針對政府普發現金1萬元進行防騙宣導，提醒發放期間，各種詐騙手法猖獗，請長輩務必提高警覺！

服務人員也主動向長者提醒保暖要點，展現溫暖服務精神。（圖／南投榮服處提供）

南投地區冬季早晚溫差明顯，許多長者及榮民眷在低溫期間容易忽略保暖需求，在進行服務照顧工作時，持續加強宣導，包括提醒多加衣物、外出注意保暖、適時補充熱飲等，以降低寒冷天氣可能造成的不適。未來榮服處將持續依據季節與需求，推出更多貼心服務措施，並與地方社福資源連結，共同打造更周全的服務網絡。王怡文處長表示，無論氣候如何變化，都會以守護榮民及眷屬福祉為第一要務，期盼讓每位走進服務處的榮民眷，都能在細節中感受到最真誠的溫度。