南投縣榮獲2025綠色餐飲最佳城市獎 11家綠色餐廳星級肯定





南投縣是綠色餐飲魅力城市！不但榮獲「2025 綠色餐飲最佳城市獎」，包括SMOK製甜所等11家綠色餐廳也獲得星級評鑑肯定，從產地到餐桌美食，南投縣經營永續環境，山林農產也飄出美味。

2025綠色餐飲年會12月3日於松山文創園區舉行，由台灣綠色餐飲指南（G Green Dining Guide, GDG）主辦，並獲英國Sustainable Restaurant Association（SRA）授權執行Food Made Good評鑑。南投縣以「在地農村X綠色餐飲」模式脫穎而出，榮獲「最佳永續飲食城市獎」，為全國唯一獲獎縣市。由南投縣政府農業處長蘇瑞祥代表受獎。

11家綠色餐廳獲星級肯定並頒獎。（縣府提供）





南投縣長許淑華重視農業發展，近年推動農村產業升級，透過社區農業經理人機制，協助社區鏈結品牌、加工、產銷與永續教育，將在地農產導入城市綠色餐廳，形成環境、產業、食育兼具的永續合作鏈，獲評審高度肯定。

本次獲獎由農村社區與綠色餐廳共同達成，透過友善耕作、永續採購及低碳飲食，實現「從產地到餐桌」完整鏈結，展現南投在綠色飲食的城市示範性。

南投計有11家綠色餐廳獲星級評鑑肯定，包括SMOK製甜所、小川埔里景保齡素園區、山慕民宿、仕合廖家、哈奇企業有限公司、雲品溫泉酒店雲月舫餐廳、慢午野食有限公司等7家獲得SRA「Food Made Good」三星肯定；二星店家有小半天風味餐坊、山中小廚房、丘山茶、虎嘯山嵐等4家。

蘇瑞祥處長表示，南投擁有台灣最完整的山林與水源環境，孕育茶、蔬果、香草、咖啡等特色作物，社區多採友善土地、永續耕作方式生產，食材具低碳、乾淨、透明、可追溯等優勢。綠色餐廳因而優先採用南投農村食材，將土地原味融入餐飲創意，南投綠色餐飲模式將會持續擴大，讓消費者在城市餐桌上品嘗永續美味。



